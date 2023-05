Harelbeeks Bierfeest is aan tweede editie toe

Het Harelbeeks Bierfeest is stilaan een gevestigde waarde geworden in de regio. Het stedelijk Feestcomité opteert samen met bierkenners Hans Claus en Jeroen Depuydt opnieuw voor een kleinschalig maar bijzonder kwalitatief bierfestival met enkel brouwers uit Zuid-West-Vlaanderen.

Voor de goede gang van zaken ging voorzitter Cleve Mahieu opnieuw te rade bij twee gerenommeerde bierkenners: Jeroen Depuydt en Hans Claus.

Hans Claus kreeg de liefde voor het bier door van zijn nonkel Etienne. “Hij was vroeger brouwer en van hem kreeg ik mijn eerste recept. Jeroen en ik zijn buren en biervrienden. Naast het bezoeken van bierfestivals volgen we opleidingen, bestuderen we recepten en brouwen we zelf bier. Maar zonder de ambitie om te verkopen. We willen vooral proberen en experimenteren om nog meer bij te leren”, aldus Hans.

Link met de streek

“We waren het erg snel eens over het soort brouwerijen die we op het festival wilden uitnodigen. We kozen voor Zuid-West-Vlaamse topbrouwerijen. Veel van die brouwerijen of hun brouwers hebben een link met Harelbeke, dat maakt het extra leuk”, zegt Jeroen Depuydt. Er worden ongeveer 60 unieke bieren voorgesteld. Proeven en degusteren kan met de speciale proefglaasjes van 15cl.

“De prijs houden we opzettelijk heel democratisch”, aldus Cleve Mahieu. “Geniet op zaterdag avond van authentieke streetfood, sfeervolle livemuziek en de lekkerste craftbieren uit eigen regio. Je maakt kennis met de meest spraakmakende brouwerijen, elk met een bijzonder verhaal en specialiteit. Duik dieper in de wondere wereld van speciaalbier en krijg tips en tricks van de aanwezige brouwers die graag al hun expertise met je delen.” (Peter Van Herzeele)