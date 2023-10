Hard Rock Fest klaar voor twaalfde editie: “Metal is populairder dan ooit”

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober vindt Hard Rock Fest Avelgem in Spikkerelle plaats. Opnieuw gaat een deel van de opbrengst naar Serviceclub Mira.

Headliner is Rotting Christ op vrijdagavond. Ook Dyscordia, een West-Vlaamse band, spreekt tot de verbeelding. “We kunnen uitpakken met het sterkste programma ooit”, vertelt Bernard De Riemacker trots. “We mikken over de twee dagen heen op 1.000 enthousiaste metalfans. Stilletjes aan raken de laatste kaarten uitverkocht”, aldus Bernard. “Ik ben ook persverantwoordelijke van Alcatraz in Kortrijk, samen met Dieter Verhamme die ook in de organisatie zit, en we merken dat metal populairder is dan ooit. Hard Rock Fest Avelgem, daar zetten we nu al zeven jaar onze schouders onder. Als liefhebber van het genre is het leuk om eens aan de andere kant te staan, achter de schermen. De bands ontmoeten, interviews vastleggen, noem maar op.”

Trouwe fans

“Het moet gezegd, we kunnen rekenen op een heel goede medewerking van de Gemeente Avelgem. We hebben een vertrouwensband opgebouwd wat ons heel veel plezier doet, en daar zijn we heel dankbaar voor. Organiseren is er niet eenvoudiger op geworden, maar gelukkig blijken metalfans trouw aan ons concept”, vertelt hij.

“Ik ken Bernard al heel lang”, gaat medeorganisator Dieter Van Hamme, afkomstig uit Spiere-Helkijn, maar nu in Avelgem wonend, verder. “We zaten in dezelfde karateclub hier in Avelgem. We bouwden doorheen de jaren een hechte vriendschap op en bezochten samen heel wat optredens. Toen de vorige organisatoren er dreigden mee op te houden namen we het heft in eigen handen, waar de gemeente Avelgem heel tevreden mee was. Ondertussen zijn we acht jaar verder, en we zijn er nog altijd niet klaar mee”, besluit Dieter. (ELD)