Hans en Gio trekken Sinksen23 ‘The Far West’

Hans Vandenberghe (48) en Giovanni ‘Gio’ Deltour (40) zijn de twee coördinatoren die dit jaar de Sinksenfeesten in goede banen leiden. “We trekken dat wel, maar we zijn omringd door een fantastische groep collega’s, elk met hun eigen expertise of pleinverantwoordelijkheid. De magie in het samenspel zit er echt wel in.”

Gio werkt nog niet zo lang bij de dienst Evenementen. Hij begon in 2020, net voor de corona, bij het Evenementenloket. “Toen ik de vraag kreeg om Sinksen te trekken, wou ik dat wel doen, maar niet alleen. Hans was de perfecte aanvulling.” Hij zit al 20 jaar in het vak en deed al de exploitatie van Evenementenhal Depart, de BUDAfabriek, kunstencentrum BUDA en Budatoren. “Gaandeweg heb ik een soort specialisatie opgebouwd rond alles wat te maken heeft met veiligheid op evenementen. Dat is meteen ook een antwoord op de vraag waarom wij een goed duo zijn”, gaat Hans verder. “Gio heeft het enthousiasme van het vak wat zich heel goed uit in communicatie en nieuwe ideeën brengen. Mijn sterkte is dan de onderliggende structurele lijnen leggen als het bijvoorbeeld gaat over veiligheid, crowdmanagement en mobiliteit. Hoe matchen we die zaken met het nieuwe en het vurige.” In team Evenementen zit ook Merijn D’Hondt die al enkele keren Sinksen heeft getrokken. “Van hem krijgen we ongelooflijk veel kennis”, zegt Gio.

“We kunnen afstemmen met vorig edities dankzij hem”, vult Hans aan. Het duo wil dit jaar veel beter het thema naar voor laten komen in het straatbeeld. “Iedereen moet zien dat dit jaar ‘The Far West’ het thema is, dat moet echt leven in de stad met allerhande decoratie. Daarnaast willen we nog meer inzetten op de beleving voor kinderen zoals het groot speeldorp in het Begijnhofpark en enkele materiële gadgets”, vertelt Gio. “We proberen een nieuwe wind in Sinksen te steken. Dat wordt een uitdaging, maar we gaan er volledig voor”, besluit Hans.