Hannah Sierens (22) is Tineke van Heule 2023: feesten weer groot succes

De Heulenaren hebben hun 59ste Tineke van Heule: Hannah Sierens (22). Ze volgt Romy Hollevoet op. De eerste eredame is Nora Dekyvere (18), de tweede eredame Saar Demuynck (17). Een jaar lang zijn Hanna en haar eredames de ambassadrices van de Tinekesgemeente.

Het kersverse Tineke kreeg ook de prijs voor de kookproef. De winnende stoot is van het ‘team Cabernet Stotius’ bestaande uit Filiep Debaillie, Willy Lamaire, Dave Delvoye, Frank Picard, Lieven Delombaerde en Stan Callens. “In samenwerking met Hoeve De Heerlijkheid wilden ze overgegaan tot het aanplanten van de eerste wijnranken voor de jubileumwijn Tineke 60 grand cru”, wisten ze de Heulenaars te misleiden.

De cijfers liegen er niet om. De organisatoren schatten tussen de 32.000 à 35.000 feestvierders tijdens deze editie. 256 vaten bier vloeiden door de tapkranen. Door de hitte werd er zes maal meer water gedronken dan normaal en er werd massaal veel frisdrank gedronken.

Juryvoorzitter Bert Huysentruyt was in zijn nopjes en vol lof over de feesten. “Dit zijn de warmste, meest gastvrije, fantastisch georganiseerde, ongelofelijke waanzinnigste festiviteiten die ik ooit heb meegemaakt. Dit zeg ik uit de grond van mijn hart”, vertelt juryvoorzitter Bert.

Ontroerend

Na het afscheid van Tineke 2022 Romy Hollevoet en haar eredames Ester Butaye en Luka De Wilde neemt de Tinekeswerkgroep trots, dankbaar en met enig pijn in het hart afscheid van covoorzitter Simon Demaitre. Simon is zeven jaar in de werkgroep, waarvan vier jaar met gedeeld voorzitterschap. Covoorzitter Phaedra Hoste gaf een mooie en emotionele afscheidsrede. “Simon, je hebt een Tinekescarrière om u tegen te zeggen… Met je warm enthousiasme, je bakken energie, je eeuwige positiviteit fikste je het telkens opnieuw… Wat jij gedaan hebt voor de feesten is ongezien. Je zette jouw eigen stempel op de geschiedenis van de Tinekesfeesten”.

“Zonder de Tinekeswerkgroep en de vrijwilligers zijn er geen feesten. Zonder deze fantastische mensen zou het niet lukken. Merci”, zegt de afscheidnemende voorzitter Simon. Zaterdag wordt bekendgemaakt wie het voorzitterschap met Phaedra Hoste in de toekomst zal delen. Ook Erik Burke, presentator van de Tinekesfeesten, geeft na 25 jaar de fakkel door.