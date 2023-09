Hannah Sierens (22) is het 59ste Tineke van Heule: “Superervaring”

Tineke van Heule 2023 is Hannah Sierens (22). De jongedame die eerst twijfelde aan haar deelname is nu het 59ste Tineke. “Supertof! Tja, mocht ik niet hebben deelgenomen dan zou ik er altijd spijt van hebben. Het was een superweekend, een superervaring”, zegt het kersverse Tineke. Naast het Tinekeslint won Hannah ook de prijs van de kookproef.

Hannah Sierens is de dochter van Luc Sierens (59) en Nadine Decoene (55). Ze heeft twee zussen Eva (23) en Ruth (24) en een broer Ruben (19). Tineke van Heule 2023 studeerde als ergotherapeut af in Howest in Kortrijk en werkt voor het Leersteuncentrum West-Vlaanderen. Hobby’s heeft Hannah genoeg. Ze speelt saxofoon in de Fanfare Kunst Veredeld Gullegem en volleybalt bij Bidavo, Bissegem.

“Mijn eerste gevoel? Gek! Ik had het totaal niet verwacht. Het is voor mij een hele eer om het lint te mogen dragen. Die verwelkoming in de Tinekesfamilie door de EV Tinekes… Overweldigend. Het Tinekeslint was de kers op de taart. Ach, ik gunde het iedereen. We waren er allemaal voor elkaar. De sfeer was supertof. Voor mij zijn het allemaal Tinekes.”

De voorstellingsproef vond Hannah bijzonder. “Toen ik mijn liedje op mijn ukelele speelde deed het publiek massaal mee. Op dat ogenblik kreeg ik het echte gevoel dat de verkiezingen ‘echt’ waren begonnen. De stoet doorheen de avondmarkt was ook top.”

Tinekeswerkgroep

“Het zien van al die enthousiaste, blije mensen raakte mij. De actualiteitsproef vond ik het spannends. Je verliest je soms in details. De confrontatieproef overleefde ik vlotjes al had ik toch enige stress. Ik zei stad Frankrijk in plaats van land Frankrijk”, vertelt ons 59ste Tineke. “Ik ben enorm onder de indruk van de Tinekeswerkgroep”, zegt Hannah. “Wat zij allemaal doen. Chapeau. We werden zeer goed begeleid doorheen de verkiezingen. De werkgroep denkt echt aan alles. Dank je wel. Gewoonweg super.”

Supporters

Hannah dankt ook haar supporters. “Ze waren zo gedreven om me te helpen. Zonder hen zou het niet gelukt zijn.” Hannah heeft met volle teugen genoten. “Je moet genieten van ieder moment. Het gaat zo vlug. Voor je het weet sta je zondagavond al op het podium.” (CH)