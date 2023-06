Handelaar Julie Casier ook DJ op de Batjes

De Torhoutse Julie Casier kwam als kind al naar de Roeselaarse Batjes. Als medezaakvoerder van youth store Jackelyn op De Munt zit ze al enkele jaren middenin diezelfde Batjes. En als ze dan nog eens op vrijdagavond de Batjes op gang mag helpen schieten als dj B’Edith, dan begrijp je dat het een weekend vol adrenaline en plezier wordt voor Julie.

“Ik ben inderdaad van Torhout afkomstig maar ik woon al tien jaar in Roeselare”, lacht Julie Casier (34). “Vooraleer mijn zus Eline en ik zijn gestart met Jackelyn heb ik twee jaar in Zara Roeselare gewerkt en voordien op de HR-afdeling in het Belgische hoofdkwartier van Zara in Brussel. Maar ik ben ontzettend blij dat ik nu een retailwinkel uitbaat. Ik ben echt gemaakt voor de commerce.” (lacht)

Gezellige drukte

“De Roeselaarse Batjes roepen bij mij een heleboel emoties en activiteiten op. Er is op de eerste plaats natuurlijk het niet te evenaren shoppingplezier. Bovendien vallen de Batjes net na de laatste examens en was het daarom als scholier al plezant om dan naar Roeselare af te zakken. Maar ik denk ook aan beleving, aan gezellige drukte én zeker aan warm zomerweer. De Batjes zijn niet compleet zonder zonnige dagen. De Batjes betekenen ook de start van de zomervakantie en van de kleerkast aanvullen om met een nieuwe outfit op vakantie te gaan. Ten slotte zijn de Batjes ook met vrienden afspreken en de agenda vrijhouden. Alhoewel dat het ene jaar beter lukt dan het andere jaar.” (lacht)

“Als handelaar heb ik al twee Batjes meegemaakt met Zara en wordt dit het vierde jaar met Jackelyn. Ik vond het telkens een ongelooflijke periode met uitzondering van de Bubbelbatjes in 2020. Ik weet dat men er alles aan heeft gedaan om toch een beetje een Batjesgevoel te scheppen, maar het was verschrikkelijk. Aanschuiven en de mensen tellen die de Ooststraat willen binnenwandelen, looplijnen volgen, ik hoop dat we dat nooit meer moeten meemaken.”

Magische beleving

“Tijdens de Batjes is er onder de handelaars een soort eenheid, een samenhorigheid. Iedereen heeft zin om te knallen en om het beste van zichzelf te geven. Ons winkelteam is tijdens de Batjes eigenlijk ook een beetje groter dan nodig maar dat is met opzet. De Batjes zijn voor ons een groot familie- en vriendengebeuren. We aperitieven dan samen en genieten van een tapasplank erbij. En Eline en ik maken, net zoals vroeger, tijd om zelf ‘de winkels te doen’ op de Batjes. En het is plezant om vage kennissen opnieuw te ontmoeten. Ik praat heel veel bij met mensen tijdens de Batjes en mijn zus Eline ook. Ja, we tetteren voortdurend maar we kunnen dat ook doen. We hebben toch voldoende teamleden.” (lacht)

“Natuurlijk is de verkoop op de Batjes belangrijk, het is de start van de soldenperiode en je hebt maar één kans om een goede start te hebben. De overtollige stock moet omgezet worden in geld. Dus het economische verhaal speelt zeker mee maar zoals al eerder aangehaald, het is veel meer dan dat. De beleving is magisch: het feit dat de stad tot leven komt en verandert in een bruisende binnenstad is zeker even belangrijk. En na de Batjes en de soldenperiode komt de stad opnieuw even tot rust.”

Dj tijdens het Vat

“Mijn eigen Batjesprogramma is zeer eenvoudig. Overdag sta ik in de zaak maar ik begin mijn Batjes al op vrijdagavond met het Vat. Als dj B’Edith mag ik tussen vijf uur en negen uur het publiek klaarstomen om er een topnacht en een schitterend weekend van te maken. Ik zal proberen het Batjesgevoel te vertalen in mijn dj-set. Ik wil de adrenaline van de commerce doorgeven aan het publiek. Mooi gezegd, hé (lacht)? Mijn dj-set zal niet bestaan uit uitbundige dansnummers, ik mik eerder op vrolijke beats en herkenbare deuntjes, op het publiek de boodschap meegeven dat ze voor een leuk en onvergetelijk weekend staan.”

“Op vrijdagavond zullen we ook wel een hapje gaan eten en uitgaan want ook dat is synoniem met de Batjes. Zaterdagavond zou dat normaal ook het geval zijn maar ik ben gevraagd als dj in Poperinge.. Zondagavond na de werkuren zullen we misschien samenkomen met de handelaars van De Munt en volgt er al een kleine evaluatie van de Batjes met … jawel, een hapje en een drankje.”

Vakantie

“Na de Batjes is het dus nog even hard doorwerken en dan is het tijd voor vakantie met het gezin. We trekken naar de Zwitserse bergen om helemaal zen te worden na een superdrukke junimaand. We hadden de vele communie- en lentefeesten waar we veel jongens en meisjes hebben gekleed, er waren de Batjes en als dj was het ook een drukke periode voor mij. Oh ja, en ik ben geboekt voor mijn eerste festival! Ik draai een dj-set op Campo Solar begin augustus. Na onze gezinsvakantie zal ik helemaal klaar zijn om er weer tegenaan te gaan.”