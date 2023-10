Halloween G-Sportfeest in sporthal Steuren Ambacht

Vrijdag 27 oktober is er in de sporthal Steuren Ambacht een ‘Halloween G-Sportfeest’ in een organisatie van de Gewestelijke Sportwerking in samenwerking met de Sportdienst Lendelede. Het wordt een sportnamiddag voor jongeren en volwassenen met een lichte tot matige mentale en/of fysieke beperking uit de gemeenten Ledegem, Lendelede, Menen, Wervik, Wevelgem of uit een nog iets bredere regio. Er staan diverse sporten op het programma: G-judo (basis van judo wordt aangeleerd), G-volley (basisvolley), Line Dance en Found (nieuwe fitnessrage, drummen op muziek). Deelnemen kost 2 euro. Deelnemers moeten wel vooraf inschrijven via mail sportdienst@lendelede of via de Sportdienst Lendelede 051 30 60 39. (IB)