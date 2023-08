Halfoogstkermis biedt voor elk wat wils: “Eén feestlocatie dit jaar”

De grote kermis in Ruiselede, van oudsher de halfoogstkermis genoemd, biedt weer een propvol programma met voor elk wat wils. Nieuw dit jaar is de samenwerking van de KLJ met de organisatoren van de paardenkoersen.

Jarenlang was de Abeelstraat het mekka voor een spetterend driedaags KLJ-weekend. Dit jaar zijn de vaste items daar nog steeds dezelfde, de locatie is echter helemaal anders. Nu situeert het zenuwcentrum zich Oostwaarts op de grens met Aalter, aan de Oudleikestraat. Dat is het resultaat van een constructief onderhoud met de voormannen van Ruislé Peirdekoers Kortebaan vzw, de gebroeders Francis en Machiel Neirinck.

KLJ-voorzitter Mathias Demey glundert bij het nieuwe concept, de samenwerking op vrijdag 18 augustus. Op 12 augustus van vorig jaar was er aan de Oudleikestraat de grote primeur voor Ruiselede: de kortebaan paardenkoersen, één tegen één over een afstand van zowat 300 meter, met poules en onder een loden zon voor de bezoekers. Een gigantisch succes en meteen werd de opvolger voor dit jaar daar in de tent aangekondigd.

“Op vraag van Francis hebben we de scenario’s samengelegd en gekozen voor één feestlocatie en één feestprogramma”, aldus KLJ-voorzitter Mathias Demey. “Wij van KLJ doen de drankverkoop tijdens de paardenkoers en daarna onze barbecue in de ruime tent. Een win-winregeling zowel voor Ruislé Peirdekoers, KLJ als het publiek. De toegang voor de paardenraces is nu helemaal gratis. Voor KLJ is er de opportuniteit dat paardenfreaks misschien de barbecue meepikken. Dit jaar gaan we niet op kamp. We spenderen nu alle energie aan de Sportfeesten, die wij organiseren op 13 augustus op een stuk weiland nabij BIO-Var aan de Bruggesteenweg. Daar hopen we als organisatie een topscore neer te zetten in disciplines of proeven als de piramidebouw, volksdansen, touwtrekken, estafette, de notoire ‘beestige buize’ voor krachtpatsers en een eigen bedacht spel, dat we nu wijselijk nog geheim houden.”

Geitenkeuring

Ook nu weer organiseert Carlos Lanckriet op de hondenweide op 20 augustus vanaf 9 uur de intussen bekende geitenkeuring. Daar zijn ook heel wat streekproducten te koop. Meer info via 0478 13 62 36.

Die dag zal Ruiselede ook weer overspoeld worden door wandelaars voor de 27ste Kermistocht van de Molenstappers. Er wordt opnieuw een schitterend parcours door de bosrijke regio richting Aalter voorgeschoteld.

Op 18 en 19 augustus is het Park het feestterrein voor de kermisbar met leuke muziekjes in organisatie van drumband Staccato. Zaterdag 19 augustus vanaf 17.30 uur pakt de Gezinsbond uit met straattekenen op de parking van zaal Polenplein. Info via 051 68 65 13.

Het programma van KLJ is weer een topper met barbecue op vrijdag 18 augustus, gevolgd door dj-set, optreden Yves Segers en Violinvasion, in samenwerking met Ruislé Peirdekoers. Op zaterdag 19 augustus is er de befaamde Zwoele Zomernacht. Op zondag 20 augustus is er tractor- en truckwijding en de fietssneukeltoer over 30 km. Info via 0492 45 53 69.

Op woensdag 23 augustus organiseert Veloclub Ruiselede Sportief twee koersen. Om 14.30 uur gaan de juniores de baan op voor 87 km en de beloften en elite zonder contract krijgen 17 rondes of 115 km af te werken met start om 17.30 uur. Drukke dagen in het verschiet in het Molendorp, want op 12 augustus is er ook nog het Parkfeest. (RV)