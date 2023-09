Haanse Heemkring brengt lokale verhalen tot leven tijdens Open Monumentendag: “Een boeiend verhaal van keuterboertjes, schaaphofsteden, pacht- en molenhoeves”

Tijdens Open Monumentendag kun je binnenkijken in de historische hoeve Spyckergoed in Vosseslag, een papierschepper aan het werk zien in de bib van Wenduine, of een virtuele wandeling maken in de Hubertmolen. Bij de lokale heemkring in De Haan ontdek je dan weer het veelzijdige landbouwerfgoed van polderdorp Klemskerke. “Een boeiend verhaal van keuterboertjes, schaaphofsteden, pacht- en molenhoeves.”

In het kader van Open Monumentendag – dit jaar in het thema ‘Met hart en ziel’ – houdt de heemkring Tussen Noordee en Noordzee vandaag van 10 tot 18 uur een kleine tentoonstelling in het archief in Klemskerke. De authentieke twaalfde-eeuwse hoeve Spyckergoed van de familie Eggert speelt hierbij een hoofdrol.

“Op aangeven van onze heemkring werd de gerestaureerde hoeve door het gemeentebestuur gelauwerd met de Gouden Pluim ‘23. De hoeve is vandaag mits inschrijving te bezoeken, maar we voorzien in onze lokalen in de Clemensstraat zelf ook een kleine expo over enkele historische boerderijen van Klemskerke”, zegt voorzitter Ignace Vanden Bulcke.

‘Het boerenverhaal van Klemskerke’ zet het lokaal landbouwerfgoed in de kijker. “Een boeiend verhaal van kleine keuterboertjes, schaaphofsteden, pacht- en molenhoeves”, aldus Vanden Bulcke. Klemskerke is immers een van de oudste polderdorpen aan de kust.

Waardeloze grond

“Er waren ooit tientallen boerderijtjes, die tegenaan de duinen stonden. Kleine keuterboertjes leefden er erg karig, ze hadden hooguit wat kippen, geiten en schaapjes, die ze via de Driftweg naar de meer vruchtbare weiden dreven. De zandgrond waarop ze woonden en leefden, was niets waard”, klinkt het.

“Ooit waren er in Klemskerke tientallen boerderijtjes, tegenaan de duinen”

In de Sint-Clemenskerk loopt ook de tentoonstelling ‘Een jaar op het veld’: lokale landbouwers vertelden auteur Katrien Vervaele over hun eerste tractor, verklapten waarom ze palmtakjes op het land zetten en wanneer ze ‘s ochtends uit bed stapten om aan de slag te gaan. De expo is van 10 tot 17 uur vrij te bezoeken.