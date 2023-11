Gwen Deprez brengt de komische volkse monoloog ‘Massagesalon’ in Middelkerke

Op 4 en 5 november, respectievelijk om 20 uur en 15 uur, brengt Gwen Deprez onder de vleugels van Theater Magie en coach Marjan Deschacht de monoloog ‘Massagesalon’.

In deze monoloog van Erich Bleich vertelt Gwen Deprez als Marie Caspari hoe ze haar fruitkraam op de markt kon ruilen voor een eigen wellness- en beautysalon. Op het einde van een werkdag gaan we op bezoek bij Marie, waar ze ons in een sappig taaltje vertelt over haar familie, haar nieuwe vriend, de producten die ze gebruikt, haar klanten van allerlei pluimage en over haar stomende dromen en fantasieën. Een heuse volkse komedie dus, waarbij de vertelling om de haverklap doorspekt wordt met pikante en kleurrijke onthullingen.

Sleutel tot succes

Als coach hoefde Marjan Deschacht Gwen niets nieuws te leren. Haar rol was om Gwen te inspireren het beste van zichzelf te geven. “Ik moest haar leiden naar wegen die Gwen misschien nooit uit eigen beweging zou inslaan”, zegt Marjan. “Marjan fungeerde als de gids die de pijl precies in de juiste richting stuurde. Ze voorzag me van de nodige kritische feedback, wat absoluut noodzakelijk was. De scheidslijn tussen falen en slagen is namelijk bijzonder dun, soms zit je te dicht op een situatie om te zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Een stap terug nemen is dan de sleutel tot succes en Marjan vervulde die rol”, legt Gwen Deprez uit.

“Wat we te horen krijgen, is niet altijd even stichtend, maar daarom niet minder komisch. En al verlaten we de zaal met een lachkramp, toch blijft een soort schuldgevoel achter omdat we het gevoel hebben dat we stiekem bij de buurvrouw in het familiealbum en in de lingeriekast gesnuffeld hebben.” (PG)

‘Massagesalon’ is een van de zeldzame hoogtepunten uit het moderne komedierepertoire van de betere soort. Geniet mee en reserveer meteen voor een deugddoende verbale massagebeurt in haar salon in CC De Branding, Populierenlaan 35 in Middelkerke op 4 en 5 november, respectievelijk om 20 uur en 15 uur. Kaartjes kosten 10 euro en kunnen gereserveerd worden via mail: theater-magie@hotmail.com.