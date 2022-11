Guy Bostijn exposeert zijn urbexfoto’s

Guy Bostijn uit Sint-Eloois-Winkel stelt foto’s van oude vervallen panden tentoon op het gelijkvloers van de Sint-Jozefskliniek in Izegem. “Urbexfotografie noemen we dat”, zegt Guy, “een samentrekking van urban en exploring.”

Guy Bostijn mocht als onderofficier bij de landmacht al op zijn 56 jaar met pensioen. “Genoeg vrije tijd dus om me meer toe te leggen op fotografie, een hobby die ik eigenlijk al van jongs af beoefende”, zegt hij. “Urban exploring doe ik vooral sinds 2016. Ik ga op zoek naar mooie locaties waar verlaten en liefst vervallen panden staan.”

“De aanleiding? “Een toevallig bezoek van mijn vrouw Marleen en ik aan de Doel, een deelgemeente van Beveren op de linkeroever van de Schelde. Een dorp dat zou moeten verdwijnen voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen, maar ondertussen moet dat sinds maart van dit jaar niet meer van de overheid. Ooit woonden daar 1.300 mensen in 2014 nog amper 147. Ik had toen geen fotocamera bij maar dat verlaten dorp, gedoemd om helemaal te verdwijnen, maakte zo’n indruk op ons dat we kort daarop besloten terug te gaan, met een fototoestel.

Drone

Daar is de liefde voor oude verlaten plaatsen, gebouwen, voorwerpen, … ontstaan. Oude panden zoals die keer dat ik een oude verlaten boerderij ontdekte waar de tijd als het ware was blijven stilstaan. Soms laat ik mijn drone (met brevet) vliegen boven verlaten gebieden met oude gebouwen of hoeves en dat zorgt voor mooie heel beelden. Ik fotografeer ook graag oude auto’s en de voorkeur van mijn vrouw gaat dan weer eerder naar oude kastelen uit. En die fotografeer ik dan uiteraard ook. Guy stelde al foto’s tentoon tijdens Buren bij Kunstenaars 2018 in Gullegem en in de Langemunte in Kortrijk. “In de Sint-Jozefskliniek laat ik zeker tot eind dit jaar een 15-tal foto’s zien. Ze hangen op het gelijkvloers in de omgeving waar vroeger het winkeltje was. Alle foto’s zijn ook te koop. Naargelang de grootte schommelen die prijzen tussen de 100 en 200 euro.” (IB)