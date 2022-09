Gure wind enige spelbreker op Heuvelland Tope

De gemeente Heuvelland organiseerde dit weekend voor de tweede keer het vrijetijdsfeest Heuvelland Tope.

“Bedoeling is om de verenigingen samen te brengen die zo hun werking aan geïnteresseerden kunnen voorstellen,” zegt schepen Bart Vanacker.

Het vrijetijdsfeest op en rond de terreinen van de sportsite aan de Croonaert in Wijtschate kende ondanks de gure wind een mooie opkomst. In een gezellige sfeer kon iedereen de aanwezige Heuvellandse verenigingen aanspreken, hun werking beleven of actief meedoen met een activiteit.

Voor de kinderen was er een heus speelveld ingericht met springkastelen, pannakooi en knutselhoek.