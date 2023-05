Gumball 3000 Rally komt voor het eerst naar Brugge

De iconische Gumball 3000 Rally doet op maandag 12 juni voor het eerst in zijn 24-jarig bestaan Brugge aan. Het publiek evenement op de Markt is vrij toegankelijk en belooft liefhebbers van supercars (én superstars) een heuse bucketlist experience.

De Gumball 3000 Rally is een episch avontuur dat Gumballers en het meest waardevolle wagenpark ter wereld op een week van Edingburgh naar Montenegro brengt. Het initiatief zamelt geld in voor de Gumball 3000 Foundation, een non-profitorganisatie die verschillende projecten voor jongeren in financieel moeilijke situaties ondersteunt. Het spectaculaire deelnemersveld van meer dan 100 voertuigen omvat een unieke mix van custom classics en futuristische hypercars.

Een greep uit de supercars die op maandag 12 juni de Markt van Brugge zullen omtoveren tot Gumball Grid: Lamborghini Sian, Bugatti Chiron Pur Sport, Bugatti Chiron Sport, Lamborghini Huracan STO, Mercedes AMG GT Black Series, Porsche 911 992 Turbo S, Porsche 911 992 GT3, McLaren 765LT (Coupe & Spider), Ferrari 812 (Superfast & GTS modellen), Ferrari F8 Tributo (Coupe & Spider), 1973 Volkswagen Beetle.

Parade

Naast een unieke rally voor supercars is de Gumball 3000 ook een parade van ‘superstars’, met voorop het glamourkoppel Maximillion Cooper, oprichter en gastheer van Gumball 3000, en zijn vrouw, de Amerikaanse rapper en Grammy-winnaar Eve.

Andere bekende namen zijn rapper Bun B, grime legende Dizzee Rascal en producer en Grammy-winnaar Dallas Austin. Bij hen sluit zich een grote groep van beginnende Gumballers aan zoals komieken en influencers van de populaire BBC-mockumentary People Just do Nothing, MC Grindah van Kurupt FM en DJ Beats, naast Harry Pinero, Alhan Gençay en andere internationale celebrities.

eSports superstars

En dan zijn er nog de talrijke social media en eSports superstars zoals influencers DailyDrivenExotics, Shmee150, Mat Armstrong, Mark McCann, Pitstop Podcast die hun avonturen zullen delen op YouTube, TikTok en Instagram met in totaal meer dan 400 miljoen volgers. Het maakt van de Gumball 3000 Rally een event met een wereldwijde exposure.

De Gumball Grid van 100+ supercars en supersterren komt op maandag 12 juni in Brugge aan op het officiële lunchcheckpoint. Voor Gumball 3000 en Stad Brugge staat communicatiebureau D’M&S in voor de ontvangst van alle deelnemers en faciliteert het het volledige event op de Grote Markt van Brugge. Fans kunnen er in een schitterend historisch kader van 13 tot 17 uur de Gumballers en hun wagens van dichtbij bewonderen.

Vollledig programma

Het Gumball festival start in het Schotse Edinburghop zaterdag 10 juni met een autoparade in George Street. Edinburgh Castle vormt die avond het decor voor het officiële welkomstfeest waarop de Gumballers geld zullen inzamelen voor het goede doel met als inzet de rally te kunnen starten in polepositie.

In de daaropvolgende week reizen de deelnemers over het Europese vasteland via Brugge en Amsterdam (12/6) naar Verbier in de Zwitserse Alpen (13/6), het Comomeer en Venetië (14/6), Ljubljana en Boedapest (15/6) en Split (16/6). De finish ligt in Porto Montenegro (16-17/6) waar de rally afgesloten wordt met een spetterend strandfeest.

Venetië

In Venetië viert Gumball 3000 op woensdag 14 juni ook zijn 10e jaarlijkse Foundation VIP Charity Gala & Auction, met een Venetiaans Maskerade Bal. Tijdens deze stijlvolle fundraiser zal veilinghuis Christie’s een waardevolle collectie pop- en sportmemorabilia onder de hamer brengen ten voordele van Laureus Sport for Good en The Prince’s Trust, wereldwijde partners van de Gumball 3000 Foundation.

De Spirit of Gumball Trophy wordt in ware Gumball-stijl uitgereikt op zaterdag 17 juni tijdens het Gumball 3000 strandfeest in Nikki Beach, Porto Montenegro.

Info: www.gumball3000.com.