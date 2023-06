Gumball 3000 Rally houdt halt in Brugge

Op maandag 12 juni komt de legendarisch Gumball 3000 Rally naar Brugge. De blitse en peperdure bolides die eraan deelnemen zijn van 13 tot 17 uur op de Markt te bewonderen.

Het is voor het eerst in het 24-jarig bestaan dat de Gumball 3000 Rally Brugge aandoet. Deze rally is een bijzonder avontuur dat de zogenaamde Gumballers – en daarmee ook het wellicht meest waardevolle wagenpark ter wereld – op een week tijd van Edinburgh naar Montenegro brengt.

Met het initiatief wordt geld ingezameld voor de Gumball 3000 foundation, een non-profitorganisatie die verschillende projecten voor jongeren in financieel moeilijke situaties ondersteunt. Het deelnemersveld van meer dan 100 voertuigen omvat een mix van classic cars en futuristische ‘hyper cars’.

Onder de deelnemende wagens, die dus op maandagnamiddag tussen 13 en 17 uur op de Markt zullen te zien zijn, bevinden zich onder meer een Lamborghini Sian, Bugatti Chiron Sport, Mercedes AMG GT Black Series, Porsche 911 992 Turbo S, Ferrari 812 en als buitenbeentje een leuke Volkswagen Beetle uit 1973.

De Gumball brengt ook een parade van heel wat deelnemende supersterren met zich mee, zoals het glamourkoppel Maximilian Cooper, de oprichter van dit evenement, en zijn vrouw, de Amerikaanse rapper en Grammy-winnaar Eve. Ook rapper Bun B, grime legende Dizee Rascal en producer en Grammy-winnaar Dallas Austin maken hun opwachting en zullen dus ook in Brugge flaneren.

Daarnaast is er ook nog een groep van beginnende Gumballers, zoals de komieken en influencers van de populaire BBC-mockumentary People Just do Nothing. Vanuit Brugge rijdt het hele gezelschap vervolgens verder naar Amsterdam om dan langs verschillende andere steden uiteindelijk te arriveren in Porto Montenegro op 17 juni.