Gumball 3000 doet Brugge vollopen met massa autofreaks: “Al onze droomwagens op één plek! Hemels”

Duizenden autofanaten zakten vandaag naar Brugge af om de ene na de andere blitse sportbolide te begroeten. De Gumball 3000 maakte van de West-Vlaamse provinciehoofdstad een checkpoint en dat zorgde voor een ongeziene volkstoeloop. Zowel op de Markt als ‘t Zand was het koppen lopen om de vele Lamborghini’s, Ferrari’s en andere Maserati’s te spotten.

De Gumball 3000 is een van de meest legendarische rally’s van deze planeet. Het evenement zag in 1999 het levenslicht en trekt voor deze editie, in verschillende etappes, van het Schotse Edinburgh naar Porto Montenegro. Met deze keer voor het allereerst ook een halte in ons land. Brugge is een zogenaamd checkpoint: een plek waar de deelnemers hun tenten tijdelijk opslaan en hun hongerige maag spijzen. Daarvoor was het historische decor van het Belfort gereserveerd.

Die iconische Gumball Grid, de plek waar de om en bij de honderd sportwagens opgesteld staan, lokte enorm veel volk naar het Brugse stadscentrum. Zowel op ‘t Zand als de Markt stond de mensenzee rijen dik om de Lamborghini’s, Porsches, Bugatti’s en meest exclusieve Mercedes-modellen te bewonderen.

Fantastische ontvangst

Op de startlijst ook één Belgisch team. Thomas Dupont, afkomstig uit het Antwerpse, is toe zijn tweede editie. “Eerst en vooral: dit is geen race, maar een rally”, beklemtoont hij. “Er is geen klassement. Iedereen neemt deel voor de leuke sfeer, het plezier on the road en de cameraderie.”

“Zoveel volk, hier in Brugge. Tot nu toe zijn we overal met open armen verwelkomd. Op elke brug onderweg wuiven mensen ons toe” – Thomas Dupont, deelnemer

Dupont zit achter het stuur van een Lamborghini Huracan STO. Winkelprijs: een slordige 450.000 euro. “De wagen van mijn beste vriend”, knipoogt hij. “Maar natuurlijk is het fantastisch om met een dergelijke bolide half Europa de kunnen doorkruisen.”

Thomas Dupont, afkomstig uit het Antwerpse, beleeft de Gumball 3000 vanop de eerste rij. © Davy Coghe

“De ritten zijn best lang. Deze ochtend zijn we als een van de eersten om 7.30 uur in Londen vertrokken, om hier in Brugge ook bij de eersten aan te komen. En straks bollen we richting Amsterdam. In totaal zullen we 5.000 kilometer afgelegd hebben en komen we zaterdag 17 juni in Porto Montenegro aan.”

(lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De ontvangst in Brugge vindt het Antwerps team fantastisch. “Zoveel volk”, blaast hij. “Maar eigenlijk zijn we overal al met open armen verwelkomd. En op elke brug onderweg staan mensen ons toe te wuiven.”

Stille actie van klimaatactivist

Op de Brugse Markt voerde klimaatactivist Wouter Mouton stil protest. Met de niet mis te verstane Gumball = decadent CO2-party als boodschap op zijn feloranje pancarte. “Ik moest hier gewoon zijn”, motiveert hij zijn eenmansactie. “Als Bruggeling vind ik het totaal onverantwoord dat dit evenement hier de remmen mag dichttrekken. Autosport is niet meer van deze tijd en de Gumball 3000 is daar een erg schandelijke exponent van. Ons klimaat kreunt, maar hier wordt onze lucht met de glimlach nog wat extra vervuild. Ik voer wel bewust een stille actie en zal de organisatie niet verstoren.”

Ook klimaatactivist Wouter Mouton was op de afspraak. © Davy Coghe

Toen de Franse YouTuber POG met Wouter Moutons pancarte over de Markt liep, greep de politie in. © Davy Coghe

“Ik moest hier gewoon zijn. Autosport is niet meer van deze tijd, met de Gumball 3000 als schandelijke exponent” – klimaatactivist Wouter Mouton

Een mening die de Gumballers niet delen. De Franse YouTuber POG, verkleed als gendarme, stapte op Mouton af en ging er mee in discussie. Op een serene manier, maar het publiek trakteerde de activist op een striemend fluitconcert. Toen de YouTuber Moutons bord nam en ermee over de Markt stapte, greep de politie meteen in en bedaarden de gemoederen weer.

Autoparadijs

De vele toeschouwers lieten het alvast niet aan hun hart komen. Menenaar Jelle Willaert (39) en Stefaan Demeyere (48) uit Dadizele keken hun ogen uit. “We zijn echte autofreaks”, vertelt Jelle met pretoogjes. “Ik ben hier in eerste instantie voor Daily Driven Exotics, twee Canadezen met een YouTube-kanaal over sportwagens. Zij nemen deel aan deze Gumball 3000 en als ze zo dicht bij mij thuis passeren, moest ik daar gewoon bij zijn.”

Jelle Willaert en Stefaan Demeyere wilden de passage van de Gumball 3000 voor geen geld ter wereld missen. © Davy Coghe

Als autoliefhebber vertoefden Jelle en Stefaan in het paradijs. “Al onze droomwagens staan hier bij elkaar. Dit is hemels.” Zelf heeft Jelle geen supercar in de garage staan. “Ik rijd met een Peugeot. Ook een mooie auto”, knipoogt hij.

Volgens de politie verliep de in- en uittocht van de Gumball 3000 zonder al te grote problemen. De volkstoeloop zorgde wel even voor wat onvoorziene drukte aan de bushaven aan ‘t Zand. Daar hadden de lijnbussen wat moeite om tussen de mensenmassa heen te laveren, maar de ordediensten zorgden voor de nodige begeleiding.

De mensenzee bezorgde de lijnbuschauffeurs wat extra stress. © Davy Coghe

© Davy Coghe

Wouter Mouton in gesprek met de Franse YouTuber POG. © Davy Coghe

© Davy Coghe

Een iets minder snelle weggebruiker op het parcours… © Davy Coghe