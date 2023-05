Gullegems wereldmuziekfestival Kokopelli blijft gratis en zet dit jaar in op het unieke in elk mens

Aan de dwarsschuur van ’t Goet te Winckele in de Peperstraat kun je op 20 en 21 mei weer twee dagen genieten van het Kokopelli Festival. Het festival is ondertussen al aan zijn zestiende en meteen ook derde gratis editie toe. Centraal thema dit jaar is het unieke in elk mens.

Kokopelli staat voor muziek uit de vier windstreken maar ook voor toegankelijkheid, duurzaamheid en wereldburgerschap. Net voor de corona-uitbraak beslisten voorzitter Vincent Geers en zijn kernbestuur om het festival gratis te maken. Dat viel dusdanig in de smaak dat ‘Kokopelli’ en ‘gratis’ voortaan zijn blijven samengaan.

Dankzij voldoende sponsoring kon de organisatie ook dit jaar een mooi muzikaal programma serveren. Headliner voor velen is de Jamaicaanse Omar Perry, zoon van roots reggae pionier Lee ‘Scratch’ Perry (op zondagavond). Andere optredens die je niet mag missen zijn onder meer Eskorzo (Spanje), Supergombo (Frankrijk), Merdan Taplak Orkestrar (België) en Kuenta (Nederland). Kokopelli werkt dit jaar ook mee aan het Creative Europe project Most music dat Balkan muziek promoot. Resultaat hiervan is de groep Maika, een mix van Serviërs, Kroaten en Montenegrijnen. Die zorgen voor een feestje op zaterdag.

Beleving

Los van de muziek mikt Kokopelli ook weer op beleven. Dit jaar staat alles in het thema ‘ieder mens is uniek’. Hierbij kunnen festivalgangers samen een groot kunstwerk maken, is er voor de kinderen een bingo voor unieke mensen en liet de organisatie paspoppen decoreren die, verspreid over het terrein, tentoongesteld worden.

Het festival kan ook nog vrijwillige helpende handen gebruiken om de tweedaagse praktisch op wieltjes te laten lopen. Wie zich hiertoe geroepen voelt, kan zich melden bij voorzitter Vincent Geers, via 0498 64 07 06, of Janne Debrouwere, via 0496 38 63 93.

Het festival vindt plaats op zaterdag van 14 uur tot 2 uur ‘s nachts en op zondag van 11 tot 23 uur. (AV)