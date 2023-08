Gullegem beleeft eerste rockabilly zomer

Na een metal- en een wereldmuziekfestival krijgt Gullegem op zaterdag 19 augustus aan de dwarsschuur van ’t Goet te Wynkele in de Peperstraat nu ook een rock-‘n-roll en rockabilly evenement voorgeschoteld. Dit belooft een halve dag vetkuivenmuziek, dans en liveoptredens van enkele van de beste liveacts in het genre. Hoofdact is Creedence-coverband CCRevival.

“CCRevival komt uit Limburg en wordt niet onterecht door velen als de beste Creedence Clearwater Revival covergroep in ons land beschouwd”, zegt festivalleidster Maaike Rapoye. “Net nu de originele legendarische Amerikaanse popband 50 jaar bestaat en de Vlaamse tributeband zijn eerste album lanceerde, trekken de mannen door België en Nederland. Hun recente optredens op Hoeverock in Zulte en Pino Pop in Lommel waren een immens succes. Niet in het minst omdat ze perfect de juiste sfeer kunnen neerzetten en de stem van leadzanger Sven exact dat zacht-rauwe heeft van CCR-frontman John Fogerty. Je krijgt poprock waar je niet bij stil kunt blijven staan.”

Randanimatie

Dit moet ook in Gullegem aanslaan, meent Maaike, die samen met enkele gelijkgezinden het nieuwe festival op café bedacht. Voor de hoofdact het podium betreedt, wordt het publiek verwend met optredens van The Shagadeers, The Gambits en Cashing Out, die volop grasduinen in de rockabilly en rock uit de fifties, sixties en eighties van de vorige eeuw. De optredens worden aan elkaar gepraat door stand-upcomedian Kjen Descheemaecker. DJ Nelly van café Den Osse en Zoot Unit zorgen tussendoor voor muziekjes.

Naast de optredens kunnen de bezoekers ook genieten van randanimatie. Zo is er een foodtruck, een schietkraam, een rodeostier, oldtimers en een standje met passende hair en make-up. (AV)

Het festival start om 12 uur en eindigt om 24 uur. Tickets 20 euro zijn verkrijgbaar op www.rockabillysummer.be