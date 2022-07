Guldensporenviering in Kortrijk: “Vlaanderen wil hoger en verder vliegen”

Op de vooravond van de Vlaamse feestdag had de traditionele Guldensporenviering plaats op de Groeningekouter in Kortrijk. “Het is tijd dat Vlaanderen zijn vleugels uitslaat”, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). De 7e Groeningeprijs ging naar De Kikkersprong, Doe’t, een initiatief om beweging- en/of sportkampen te organiseren.

De jaarlijkse Guldensporenviering omvat een bloemenhulde voor de gesneuvelden, de Groeningeprijs voor wie een spitsvondige Nederlandstalige naam zoekt voor een zaak en een toespraak van de Vlaamse minister-president Jan Jambon.

“We moeten stoppen met negativisme. Vlaanderen staat aan de top van de wereld met wat wij te bieden hebben. We zijn een topland op gebied van technologie, innovatie, export, ontwikkelingen, onderwijs, cultuur, maar we beseffen dat zelf niet”, aldus de minister-president. “Denk maar aan Howest Kortrijk dat top is op gebied van gaming-industrie. In Amerika zou men daarover ‘stoefen’. We zijn te bescheiden.”

Zelfbestuur

Maar volgens Jambon is er meer. “Vlaanderen kan niet voluit zijn vleugels uitslaan omdat onze staatsstructuur verwrongen is en eigenlijk muurvast zit. We leven in een land met twee democratieën, een land waar de beide volkeren het oneens zijn over hoe problemen moeten worden aangepakt”.

Jambon had het over de organisatie van de arbeidsmarkt, de betaalbaarheid van de pensioenen, de gezondheidszorg, de problemen binnen justitie, het migratievraagstuk, de immense energieproblematiek.“Vlaanderen wil hoger en verder vliegen. Zelf vliegen, op eigen kracht. Zelfbestuur dus.”

Inger Marijsse wint de Groeningeprijs

Terzelfdertijd werd ook de zevende Groeningprijs uitgereikt, een initiatief van het Guldensporencomité. Deze trofee van Arne Vanneste, was voor Inger Marijsse van De Kikkersprong Doe’t, een initiatief om beweging- en/of sportkampen te organiseren.

“Een kikker maakt kleine sprongetjes en geraakt toch ver. We passen dit toe met kine bij de revalidatie en behandeling van baby’s en kinderen met een ontwikkelingsaandoening, leerstoornis of neurologische aandoening”, legt Inger uit. “De Nederlandstalige naam zegt het zelf, met een ‘kikkersprong’ vooruitgaan.”