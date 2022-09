Grote opkomst voor Urban Move in Izegem

Zondagmiddag ging de vierde editie van de Izegemse Urban Move door. De weergoden zijn de stappers en lopers voorlopig goedgezind. Duizenden mensen kwamen richting Prizma Campus VTI om deel te nemen aan de uitgestippelde wandeltochten die door verschillende Izegemse bedrijven en gebouwen gaan.

De Urban Move in Izegem is aan de vierde editie toe. Uitvalsbasis is dit keer Prizma Campus VTI. Dit jaar startte het event met de gloednieuwe Kids Urban Move, een tochtje van 400 meter. Aansluitend vertrok de Urban Move Run van 8 kilometer en iets later konden wandelaars dan aan de Urban Move Wandeling beginnen. Om 16 uur start nog de Urban Move ouder-kind van 4 kilometer.

De tochten gaan door verschillende Izegemse bedrijven en gebouwen. Zo liepen de deelnemers meteen door de Emelgemse Sint-Pieterskerk en Prizma Campus Sint-Pieter, maar ook andere bedrijven zoals bijvoorbeeld Pernelec, Huis Vanassche en Studio Clement zetten de deuren open voor het evenement.

Goed doel

Virginie Derumeaux (N-VA), Schepen van Sport, was heel blij met de opkomst. “We hadden al om en bij de 2000 voorinschrijvingen en ook vandaag wordt vlotjes aangeschoven om nog in te schrijven en mee te stappen of te lopen. We zijn dus heel tevreden met de opkomst. Voorlopig blijft de regen uit, dus het is hopen dat het zo blijft.”

Aan Prizma Campus VTI is vanalles te beleven. Er zijn verschillende eet- en dranktentjes en er is heel wat animatie. Ook op het parcours zorgen verenigingen en fanfares voor de nodige animo.

De opbrengst van Urban Move gaat dit jaar naar de aankoop van AED-toestellen. Er zijn al een aantal van die toestellen verspreid over de stad, maar het stadsbestuur wil nog extra toestellen aankopen.

(MV)