Grote opkomst voor negentiende Hielebuzzefeesten

Tijdens het voorbije weekend kreeg de negentiende editie van de Hielebuzzefeesten zijn beslag op de hoeve van Paul Vande Maele en Rita Verstraete. Twee jaar na elkaar had corona roet in het eten gegooid, maar dat is nu verleden tijd. Deze wijkfeesten verwijzen naar de plaats van het gebeuren in de laars of de hiel van de gemeente Oostrozebeke.

Het gehucht de Hiel telt een twintigtal gezinnen en die waren allemaal present op het buurfeest. Het feest was ook een herinnering aan de trouwe medewerkster Rita De Clercq die op 66-jarige leeftijd op 19 april 2023 overleed. Het werd een heerlijk feest met een lekkere barbecue, koffie en gebak en vooral heel veel zon en vriendelijke mensen. (CLY/foto CLY)