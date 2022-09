Grote Braderie Belle Epoquewijk mikt komend weekend op 30.000 bezoekers

De Grote Braderie van Oostende, een organisatie van de Handelaars Belle Epoque, vindt dit jaar plaats van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september. De organisatoren mikken opnieuw op zo’n 30.000 bezoekers.

Niet alleen de interessante koopjes, maar ook de Vlaamse streekproductenmarkt en de rommelmarkt maken deze braderie bijzonder sfeervol. De Grote Braderie in de Belle Epoquewijk, een organisatie van de Handelaars Belle Epoque met ondersteuning van het Economisch Huis Oostende en de stad Oostende, is intussen een vaste waarde in de stad.

De mix van interessante koopjes, de Vlaamse streekproductenmarkt en een rommelmarkt lokt jaarlijks duizenden bezoekers naar het handelscentrum van de Belle Epoquewijk. In de Alfons Pieterslaan en de Torhoutsesteenweg (van Petit Paris tot aan de Oude Molenstraat) kunnen de bezoekers genieten van een groot shoppingaanbod in de vele winkels. 150 handelaars zullen dit jaar buiten staan met het beste van hun zaak.

Streekproductenmarkt

Maar er is nog veel meer te beleven. Er zijn kermisattracties, muzikale animatie en standwerkers. Ook dit jaar zorgen de handelaars voor extra kinderanimatie en springkastelen op zaterdag en zondag. Van Petit Paris tot aan ‘t Peerd vindt er op zaterdag 3 en zondag 4 september eveneens een rommelmarkt plaats. Dit jaar staat ook de achtste editie van de Vlaamse Streekproductenmarkt op de agenda, nu op het Prinses Stefanieplein. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) kiest nu voor het achtste opeenvolgende jaar voor Oostende als locatie voor zijn jaarlijkse event. Ook dit jaar verwacht de Streekproductenmarkt weer 4.000 enthousiaste bezoekers. De Streekproductenmarkt is een leuke aanvulling voor de vele toffe voedingszaken op het parcours van de braderie. Uiteraard worden de Oostendse streekproducten in de kijker gezet.