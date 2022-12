Grote belangstelling voor kerstmarkt Winters Lekkers in OC ’t Kasteeltje

Op zondag 11 december zette OC ’t Kasteeltje de deuren wijd voor Winters Lekkers, een kerstmarkt voor en door de Zandvoordenaars, met medewerking van de hobbyclubs van het ontmoetingscentrum, de Zandvoordse hobbyisten en sportclubs (TTC Zandvoorde), de Zandvoordse brouwerij ’t Zwaantje én een aantal sociale verenigingen zoals ONA, Save Hope for Children, MS Liga en S-Plus. De hele dag was er grote belangstelling en heerste er een gezellige kerstsfeer onder de bezoekers en de 17 standhouders. De cafetaria, met glühwein, Hasseltse koffie, warme chocolademelk, marshmallows, Luikse wafels met of zonder slagroom, appelbeignets, churros en zelfs frietjes, draaide op volle toeren, allemaal winterse lekkernijen voor jong en oud! (foto FRO)