Grote belangstelling voor expo ‘Belgische Kust op affiche 1885 – 1960’ in De Panne: “Deze collectie moet behouden blijven!”

In het gemeentehuis van De Panne stelt Roland Florizoone 137 van zijn 201 affiches gerelateerd aan de Belgische kust tentoon. Voor deze expo unieke historische affiches werden al meer dan 7000 betalende bezoekers geregistreerd. De tentoonstelling loopt nog tot 24 september.

Chronologisch geven de affiches een overzicht van 1886 tot 1965. Collectioneur Roland legt uit dat alles is begonnen toen hij in de jaren 1970 als student marketingaffiches van Coca Cola kreeg, telkens hij een vat gaf. “Ik merkte de gelijkenissen met kustaffiches, die ook vrouwen en kinderen, families centraal stellen, zoals wanneer ze samen een cola drinken… Tot ongeveer 1965 waren affiches echte kunstwerken, lithografische uitvoeringen van een getekend of geschilderd ontwerp. Met de opkomst van de fotografie bij affiches rond 1965 ben ik gestopt, waarmee ik niet wil zeggen dat die niet kunstzinnig kunnen zijn.”

Voor wie het geluk heeft om een persoonlijke rondleiding te krijgen van Roland, is de expo een openbaring. Hij schetst de evolutie van de veranderende zeden en gewoonten, van de economische belangen, van het elitaire kusttoerisme naar het massatoerisme, van de badpakkenmode, het entertainment voor de gegoede klasse en het ‘gewone’ volk, de veerverbindingen naar Dover, de kustverbindingen van onze Belgische spoorwegen… Bij elke affiche heeft hij een verhaal of bijzondere anekdote.

Hij wijst op een affiche over de Wellingtonrenbaan in Oostende uit 1953. “Kijk hoe de kunstenaar die paardenkop heeft verweven met een zeepaardje!” Of: “Pas vanaf 1935 zie je meer mannen op affiches. Pas toen de ‘congé payé’ in voege kwam, konden ook zij mee naar zee. Bijzonder vind ik ook de affiche van Hôtel L’Océan uit 1909, dat in de oorlog Hôpital de l’Océan werd.”

Grote interesse

Onder de bezoekers waren heel wat academiestudenten en buitenlandse toeristen. “Vele mensen vroegen me of ze affiches konden kopen en of ze nog betaalbaar waren”, zegt Roland. “In het gulden boek staan veel mooie reacties waaruit de interesse blijkt. Het doet me plezier dat ik zo onze kust in de kijker kan zetten. Na drie weken was het boek ‘Naar zee’ uitverkocht!”

“De tweede druk komt eraan – daarvoor kunnen bezoekers een blad invullen op de expo. Heel wat bezoekers benadrukken: deze collectie moet behouden blijven! Misschien exposeer ik de affiches af en toe nog eens enkele maanden. Als ik er niet meer ben, wil ik ze onderbrengen in een maatschappij of aan een stichting. Ik denk aan de provincie West-Vlaanderen of Westtoer… Ook Oostende toonde al interesse!”