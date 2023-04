Grootste bierfestival van het land vind je dit weekend in Kortrijk

Tijdens het laatste weekend van de Paasfoor staat ook de 18de editie van Zythos Bierfestival gepland, voor het eerst in Kortrijk op de site Van Marcke aan de Weggevoerdenlaan in de LandMarck-Hal K.

Het festival vond eerst acht keer plaats in Sint-Niklaas en vervolgens negenmaal in Leuven, met twee jaar onderbreking door corona.

72 brouwerijen en firma’s

Net zoals de voorgaande edities kunnen bierliefhebbers en importeurs op 22 en 23 april er hun hart ophalen. De standen worden bemand door 72 Belgische brouwerijen en bierfirma’s waaronder Ruimtegist, Omer Vander Ghinste, The Brew Society en Biercreaties Pottelbergh uit Kortrijk.

Ruimtegist brouwt bewust volgens de korte keten en werkt met 100 procent Belgische hop, zonder additieven en vegan. “We hebben onze drie vaste bieren Vie (Belgisch blond), Nova (tripel) en Obsquur (lichtbruin quadrupelbier) en enkele limited editions, gerijpt op eiken vaten. Tijdens Zythos degusteren we de Nova en Vie van het vat en de Obsquur op fles”, zegt Arn Simoens.

Sommige brouwers laten bieren proeven die uitsluitend op het festival worden aangeboden. “Het aanbod van bier is in de loop der jaren meer dan verdubbeld. Sinds 1 januari 2021 tot nu hebben we al meer dan 6.500 nieuwe Belgische bieren geregistreerd. We kunnen dus heel wat nieuwe smaken presenteren.”

“Ik kijk voornamelijk uit naar de bieren van ’t Verzet, een brouwerij uit Anzegem. Ze kleuren buiten de lijntjes en durven experimenteren. Ons festival is de ideale gelegenheid om te testen voor te commercialiseren”, zegt Freddy Van Daele, voorzitter van Zythos sinds 2015 en bierliefhebber in hart en nieren.

Meer dan 500 Belgische bieren

Het Zythos Bierfestival is een ode aan de rijke Belgische brouwtraditie. De grootste drijfveer om dit festival te organiseren is enerzijds de bezoekers te laten kennismaken met een selectie van meer dan 500 Belgische bieren in een breed aanbod van bierstijlen, smaken, geuren en kleuren en anderzijds de Belgische brouwerijen en bierfirma’s een platform te geven waarop zij hun bieren kunnen voorstellen.

“De laatste jaren zijn er al heel veel nieuwe brouwerijen bijgekomen. Met Zythos geven we deze kleine spelers ook de kans om met hun bieren naar buiten te komen op een groot festival met een internationaal publiek.”