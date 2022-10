Groots volksfeest in Bekegem

Naar jaarlijkse traditie staat op zaterdag 22 oktober opnieuw het evenement Bekegem speelt met vuur op het programma. Dit traditionele feest is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een van de absolute hoogtepunten van het najaar voor alle Bekegemnaars en bij uitbreiding alle inwoners van Groot-Ichtegem.

Veel inwoners van de andere deelgemeenten hebben immers de weg gevonden naar het sympathieke en pittoreske dorpje om tijdens het volksfeest te gaan verbroederen met hun dorpsgenoten. Het feest verwijst naar de Heilige Sint-Laurentius die in de 3de eeuw tijdens de vervolging van de Christenen gemarteld werd en tussen een rooster op het vuur terechtgesteld werd.

Laurentiusvuur

Het programma start dan ook, net zoals de vorige edities van het volksfeest, met herdenkingen aan dit historische voorval. Zo is er om 18.15 uur de eucharistieviering die om 19 uur traditiegetrouw gevolgd wordt door een religieuze ommegang. Hierbij is muzikale begeleiding van de West Coast Pipe Band. Na de ommegang wordt het feestprogramma door de dorpsomroeper aangekondigd en het Laurentiusvuur aangestoken. Er is een tentendorp voorzien, op de overdekte markt, bemand door verschillende verenigingen, waar aanwezigen een hapje en een drankje kunnen kopen. Voor de optredens van deze editie werd gekozen voor folkgroep Nevermind Nessie en partyband XPD. Tussendoor kunnen jong en oud genieten van het optreden van vuurartiest Le Fou avec le feu. Vanaf 18 uur is men welkom op de overdekte markt van Bekegem. De toegang is gratis en voor de koukleumen zullen her en der vuurkorven opgesteld worden. Ze kunnen zich ook aan het Laurentiusvuur opwarmen.