Groot muzikaal Laladu-feest voor Johan Decoene

Op 12 juni is Johan Decoene 50 jaar accordeonist en diezelfde dag bestaat ook zijn unieke danscafé Laladu in Koekelare 13 jaar. Dat willen Johan en zijn zoon David vieren met een groot muzikaal feest waarop 20 artiesten zullen optreden.

Johan Decoene (56) is niet zomaar de eerste de beste accordeonist. “In 1994 heb ik het wereldrecord langdurig accordeon spelen op mijn naam mogen schrijven”, vertelt de artiest.

“Dat heb ik 124 uur, 56 minuten en 20 seconden volgehouden. Dan heb ik nog mee alles opgeruimd en afgebroken en ben ik naar huis gegaan. In 1996 heb ik opnieuw een record gevestigd, ongeveer 80 uur langdurig keyboard spelen. Dat heb ik nog een keer overgedaan in 2000, samen met Lucy Loes, in Hoogstade.”

Uniek concept

In 2007 heeft Johan in de voormalige dancing Myosotis in Beauvoorde een groot feest gegeven toen hij 35 jaar accordeon speelde.

“In 2006 is mijn zoon David erbij gekomen”, zegt Johan. “David zong al als kind, maar vanaf 2006 traden we elke dag op, 7/7, in het begin heel veel in Oostende. In 2009 heb ik mijn danscafé Laladu geopend in Koekelare. Ik ben van nul begonnen, met een concept dat zeker vandaag nog altijd uniek is. In Laladu gaven we elke week liveoptredens met onze band en live artiesten.”

Orkestleider

Zoon David is trots op het levenswerk van zijn vader en neemt op 12 juni de fakkel over als orkestleider van de band.

“Papa speelt nog wel mee, maar zal het iets rustiger aan doen”, lacht David. “In het verleden hebben heel wat artiesten in Laladu de revue gepasseerd. Op 12 juni doen we er een feestelijke schep bovenop: maar liefst 20 artiesten komen naar ons danscafé voor deze speciale gelegenheid en we willen papa verrassen met speciale gastoptredens!”

“Het wordt een doorlopende voorstelling van 11 tot 20 uur. De zaak gaat open om 10 uur. Wie erbij wil zijn, moet vooraf reserveren, want de plaatsen zijn beperkt. Voor een hele dag zang, dans en entertainment betaal je 50 euro per persoon. Daar krijg je dan ook een aperitief, een middag- en avondmaal bij, en koffie met taart of een ijsje.” Helaas valt eind dit jaar ook het doek over danscafé Laladu.

“Het gebouw wordt verkocht, maar we blijven wel optreden met onze Laladu Band”, zegt David. “In de plaats komt een nieuwe residentie, en die krijgt de naam residentie Laladu, zodat we papa’s levenswerk blijven herinneren.”

