Groep Oostkerkenaars wil mensen samenbrengen: Kerstfeest voor het hele dorp

“Na een lange periode met corona en weinig sociale activiteiten willen we het dorp weer eens samenbrengen rond een mooi initiatief.” Een groep geëngageerde Oostkerkenaars organiseert op 18 december een kerstevenement met drankjes, hapjes en muziek in de dorpskern.

Door de werken voor nieuwe riolering en wegenis gaat Oostkerke door een moeilijke periode. De straten liggen open, een parkeerplaats vind je niet zo gauw, en de archeologische vondsten met bijhorend onderzoek zorgen ervoor dat de werken nog langer duren. Enkele geëngageerde inwoners vinden dat het tijd is om het dorp weer eens samen te brengen.

“Er waren vroeger veel meer sociale activiteiten in het dorp en we willen terug naar die tijd”, zegt Marnix Coppejans, een van de initiatiefnemers van ‘Oostkerke viert kerst’. “Het is niet eenvoudig, met de werkzaamheden in het dorp, maar de resultaten die we nu al zien zijn fraai, en het zal nog veel mooier worden.”

Met de horecazaken De Knotwilg van uitbater Benedict Stael en Oud Gemeentehuis als ankerpunten wordt dus op 18 december van 16 tot 22 uur in de dorpskern een sfeervol kerstevenement georganiseerd, met kerstkraampjes met geschenken en hapjes en drankjes.

“Quasi alle verengingen van Oostkerke en heel wat sympathiserende handelaars en particulieren werken mee aan het initiatief”, zegt Robert Van der Elst, die het domein Kasteel van Oostkerke bewoont en beheert en zich ook engageert. “We verwachten toch wel een 25-tal kerstkraampjes, onder meer met jenevers en met een spectaculair varken aan het spit.”

In De Knotwilg is er animatie met Donald die covers van Frank Boeijen brengt en schlagerzanger Orry. Bij Oud Gemeentehuis staat een oester- en wijnbar. ‘Meester’ Frans Tytgat ontfermt zich over een concert in de kerk: met begeleiding van Frans Tytgat op orgel en Jonas Watelle op trompet zingt sopraan Geertrui Roseeuw er kerstliederen. En om de kerstsfeer wat aan te wakkeren, beloont De Knotwilg de inwoners met de mooiste kerstdecoratie bij hun huis met een hotelovernachting plus ontbijt voor twee in Brugge.