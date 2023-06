Grensrock in Menen kent geslaagde eerste festivaldag

Een gevuld Park Ter Walle, een strakke organisatie en een indrukwekkende affiche. Grensrock 2023 trok zich vrijdag op gang en de aanwezigen zagen dat het goed was.

Het waren de Secondhand Saints die om 18 uur het festival op gang trokken. Onder een stralende zon begon het volk zich te verzamelen voor het podium en raakten ook alle tafels en stoelen gevuld. Hideous slaagde erin de sfeer op niveau te houden en toen Charles het podium betrad, kreeg Menen zelfs een heuse reeks gillende tienerfans geserveerd.

King Hiss

Het moment supreme van de avond was dan weer voorbehouden voor de leden van King Hiss. Ze kozen Grensrock als afsluiter van hun 10-jarige carrière en dat viel in Menen niet in dovemansoren. Onder het opzwepende gebrul van, vaak harmonisch vuile gitaarriffs werden de bezoekers getrakteerd op een show om vingers bij af te likken. Zanger en notoir brulboei Jan Coudron zette er een waanzinnige prestatie neer, waarbij de overige leden van de band de definitie van afscheidsconcert eigenhandig herschreven. Vuur, drumsolo’s en crowdsurfende fans? Samen met een heuse moshpit was het allemaal van de partij, een recept voor succes.

Willy’s on Tour

Eenmaal hun gitaren aan de haak werden gehangen, mocht Willy’s on Tour het overnemen. Klassiekers die werden gebracht door bekende gezichten zoals Stijn Meuris en Marcel Vanthilt volstonden om de weide luidkeels te laten meezingen.

Herbruikbare bekers

Nieuw dit jaar was de inzet van herbruikbare bekers, een inzet die zonder problemen verliep. De strakke organisatie aan beide biertenten zorgde er eveneens voor dat de wachtrijen tot het absolute minimum werden beperkt, geen overbodige luxe bij net geen tropische temperaturen.

De organisatie kon terugblikken op een erg geslaagde start van Grensrock en voor de bezoekers was het overduidelijk. Indien vrijdag de voorbode was van wat zaterdag nog moest komen, dan was afwezig zijn ondenkbaar.