Grensrock in Menen is klaar om te knallen tijdens bloedheet weekend

Een indrukwekkende lineup, 260 vrijwilligers, een nieuwe locatie en duizenden muziekliefhebbers die massaal aan het aftellen zijn geslagen. Grensrock 2022 staat klaar om Menen onder te dompelen in een waanzinnige mix van sfeer en gitaren.

“En of iedereen erop zat te wachten!”Met de laatste bestuursvergadering achter de rug, blikken alle leden van de organisatie vol goede moed vooruit op wat komen zal. Na een coronawinterslaap van 2 jaar kan Grensrock, even Meens als het belfort en de Barakken, er opnieuw een lap op geven en dat lieten ze zich geen twee keer zeggen.

Nieuwe locatie

Een affiche om u tegen te zeggen? Check! Een resem vrijwilligers en medewerkers die alles in goede banen zullen leiden? Check! Park Ter Walle als uitvalsbasis? Dubbel check! Inderdaad, voor de eerst in de geschiedenis van het festival trekt Grensrock richting Park Ter Walle.

“Een evolutie van het verhaal”, lacht de organisatie. “We hebben er meer plaats, meer infrastructuur en gewoon meer comfort om te werken. Toen de stad groen licht gaf, was het voor ons een absolute opkikker van formaat.”

Gratis inkom

Aan het gekende recept van gratis inkom werd dan weer niet geraakt. Grensrock gaat er prat op dat het een festival is voor iedereen en ook dit jaar kon de slogan in de praktijk worden omgezet.

“We hadden gevreesd dat we niet alleen een tekort zouden hebben aan medewerkers, in de nasleep van de coronacrisis hielden we ook ons hart vast voor sponsors”, liet de organisatie optekenen.

“Toch bleek het allemaal erg vlot te verlopen. Grensrock is en blijft een vaste waarde en mensen zetten er graag hun schouders onder. Het is ook het succesrecept dat ervoor zorgt dat we de toegang gratis kunnen houden.”

Ramkot in plaats van King Hiss

Met kleppers zoals Novastar, Absynthe Minded en Fleddy Melculy blijft het festival trouw aan haar Belgische roots, al moest er op het laatste nippertje toch een plaats worden opgevuld. “De problemen met de stembanden van de frontman hebben ervoor gezorgd dat King Hiss moest annuleren. We konden de plaats erg snel opvullen met Ramkot, een even pittige band die het graag over de ruwere kant gooit.”