Gratis volksfeest is eind juli terug met traditioneel programma: Tabakommegang in volle glorie

Al wist feestcomité ‘t Veld vorig jaar een miniversie van de Tabakommegang te serveren, toch kan niets tippen aan het traditionele programma dat nu al decennia lang stand houdt. Op 29, 30 en 31 juli gaat iedereen terug uit de bol voor een gratis volksfeest.

De Tabakommegang ontstond oorspronkelijk als een dankbetuiging voor de goede tabakoogst die de landbouwers van ‘t Veld verwezenlijkten. De tabakteelt is er quasi verdwenen maar Tabakommegang overleefde. Men organiseerde in de loop der jaren spel zonder grenzen, strandwagenraces, ezelskoersen en 27 jaar geleden startte men met een heuse vedettenparade. Het nieuwe concept, volledig gratis aangeboden, sloeg in als een bom en sindsdien mogen de organisatoren steeds rekenen op enkele duizenden bezoekers.

Voorzitter van het feestcomité, Bernard De Marez: “We starten terug met onze grote frietkaarting op vrijdag 29 juli. Vanaf 19 uur kunnen kaartspelers hun talenten demonstreren. Wie eenmaal aanblijft, wint 1 kg diepvriesfrietjes. De inleg bedraagt 1,50 euro en er wordt gespeeld in de gymzaal van de school.

Dat dit feest de tand des tijds heeft doorstaan, is uniek

Het zaterdagprogramma ziet er nu enigszins anders uit. We verplaatsen het kermisgebeuren voor de kinderen naar de zondagnamiddag. Op het grote terrein van firma Wittouck waar ook de vedettenparade plaats vindt, hebben we de veilige ruimte om enkele kermisattracties te plaatsen. In de plaats hiervan maken we tijd voor onze 60-plussers van ‘t Veld. Vanaf 14.30 uur is er gratis koffie met gebak met aansluitend hierop de frietkaarting.

Om 17 uur wordt er opnieuw een vinkenzetting georganiseerd door de vinkenmaatschappij Niet Rijk maar Recht. Deze heeft plaats in de Bloemgatstraat. Vanaf 19 uur komen de kaartspelers terug aan hun trekken.”

Fietsroute

Bestuurslid Luc Debackere: “Op zondag 31 juli beleven we in de voormiddag onze Tabakommegangfietsroute. Vanaf 7 uur kunnen wielertoeristen zich gratis inschrijven voor een tocht van 80 km. Vanaf 8 uur is het tijd voor de gezinsfietsers. Die krijgen een route van 20 km voor de wielen geschoven. Om 11.30 uur is er dan de uitreiking van de trofee en de fruitkorf. In de namiddag is het dan tijd voor de 27ste editie van onze vedettenparade.

Op de affiche prijken: de Ketnetband (om 14 uur), Herbert Verhaeghe (om 15.35 uur) en is er een optreden voorzien van Straffen Toebak om 16.30 uur. Vanaf 18.15 uur zorgt Marino Punk voor de ambiance.

Om 19 uur hebben we de ballenuitdeling en gaan we ook van start met ons eetfestijn. Dit jaar serveren we Ardeens gebraad met champignon- en/of pepersaus, frietjes, verse groentjes en koude sausjes. Wie hieraan deelneemt, betaalt als volwassene 15 euro, kinderen betalen 10 euro via BE64 0018 8183 4352 van vzw ‘t Veld MAP. Kaarten zijn eveneens te bekomen bij alle leden van de feestcommissie of in de Vijverdamstraat 7a.

Onze oprechte dank gaat vooral uit naar de vele sponsors die blijven geloven in de kracht van dit unieke volksfeest.”