Gratis vertel- en circusfestival Koentekroafs sluit Weireldklapz! af

Wie de afgelopen weken door het centrum van Langemark passeerde zag ongetwijfeld de grote circustent op het Statieplein. Op zondag 26 juni vormt de tent het decor voor het gratis vertel- en circusfestival Koentekroafs. Het wordt de apotheose van Weireldklapz!, een project rond wereldburgerschap dat enkele gemeentemedewerkers al naar Guinnee bracht. Nu komen de Afrikanen op hun beurt naar hier om hun halsbrekende acrobatie te tonen.

Na het koffiefestival dat 2.500 bezoekers lokte, maakt Langemark-Poelkapelle zich met Koentekroafs op voor een tweede groots evenement in evenveel weken. Op het programma staat een mix van vertelacts, circusacts en acrobatie. “Het festival wordt het hoogtepunt van Weireldklapz!, een project dat al drie jaar in de gemeente loopt”, zegt schepen van Noord-Zuid Heidi Coppenolle (N-VA). “In het project werken we rond wereldburgerschap en de held in jezelf ontdekken door middel van de vertelkunst en acrobatie.”

Weireldklapz! startte in 2020 in gemeenteschool ‘t Bikschooltje in Bikschote met een projectweek rond wereldburgerschap. “Iedereen kan iets, iedereen doet wat hij kan en iedereen is een held. Met die leuze gingen vertellers Petit Tonton uit Conakry (Guinee), Rien Van Meensel uit Leuven, en Nathalie en Alsenic van circusschool Amoukanama, ook uit Conakry, aan de slag met de kinderen van het eerste tot zesde leerjaar”, vertelt Saskia Candry van het gemeentelijk team ontspannen. “Eind 2021 volgde een tweede projectweek in Go! BS Ter Berken in Langemark. De kinderen van de derde graad hebben toen filmpjes gemaakt voor de leerlingen in Guinee. Op 12 februari 2022 konden we eindelijk met de werkgroep van Weireldklapz! richting Guinee voor een derde projectweek, deze keer voor een school uit Conakry. Ook daar gingen kregen de leerlingen vertel- en circusworkshops en leerden ze onze gemeente kennen. Eigenlijk was het de bedoeling dat we twee keer zouden gaan, maar corona gooide roet in het eten.”

Tentoonstelling

Voor de Expo ‘Dit ben ik en dit is mijn held’ werden inwoners uit Langemark-Poelkapelle en Guinee aangespoord om een verhaal te vertellen over zichzelf en hun held. “Rien Van Meensel en Moussa Doumbouya penden de verhalen neer, fotoclub So-ISO maakte een mooi portret”, vervolgt Saskia. “De expo biedt verhalen uit het woonzorgcentrum, opvangcentrum Fedasil in Poelkapelle, van inwoners uit de gemeente en Guinee. Tijdens het festival is de expo te bezichtigen in het oude brandweergebouw.”

“Voor de derde projectweek reisden we zelf af naar Guinee”

De slotshow van Koentekroafs, dialect voor tegendraads, wordt verzorgd door Circus Amoukanama, dat eerder circusworkshop gaf tijdens de speelpleinwerkingen en sportkampen. Ook op de jongste sportshow traden ze op. “Amoukanama Circus is een project dat jongeren in Guinee, die in zeer moeilijke omstandigheden leven, opleidt tot professionele acrobaten. Met ‘Fa’ brengen ze een wervelende show vol halsbrekende acrobatie. Verder zal je vertelster Rien Van Meensel meerdere malen aan het werk zien tijdens Koentekroafs. In haar voorstelling ‘Ik doe wat ik kan en ik kan wat ik doe!’ voor families met kinderen vanaf 6 jaar vertelt ze hoe moeilijk het is om te ontdekken wie je nu eigenlijk bent. De Poperingse Hanne Heughebaert begeleidt haar op gitaar”, overloopt Saskia het programma. “Petit Tonton is een Guineese verteller. Jaarlijks organiseert hij het festival ‘La grande nuit de conte’ dat doorgaat in Conakry, de hoofdstad van Guinee. Veel kinderen zullen petit Tonton herkennen van de Weireldklapz!-projectweken in Go! BS Ter Berken en ’t Bikschooltje. Petit Tonton sluit Koentekroafs feestelijk af, samen met Rien Van Meensel tijdens de slotshow in de circustent.”

Ook het Argentijnse acrobatentrio Bardo, de Braziliaanse jongleur Lumineiro, vertelster Veerle Ernalsteen en mobiel Circus Orkest Bazar zijn te gast in de circustent. De voorstellingen beginnen om 13.30 uur en eindigen om 18 uur, met om 17 uur de hoofdvoorstelling. De ouderraad van Go! BS Ter Berken houdt een bar open tijdens het festival en schenkt de helft van de opbrengst aan circus Amoukanama.