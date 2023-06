Op zaterdag 1 juli kan je vanaf 14 uur terecht in Sint-Jan op het plein naast de kerk voor de eerste editie van het gratis festival Sint-Jan Leeft. De organisatoren zorgen voor een goedgevulde mix aan bands en voor de kleinsten is er ook voldoende animatie.

Naast de kermis eind augustus zal er dit jaar in juli met Sint-Jan Leeft nog een evenement plaatsvinden in deze kleine maar gezellige parochie van Ieper. De organisatie is in handen van de gloednieuwe vzw STJ Events. “Je hoort vaak dat er weinig te doen is in Sint-Jan en daar willen wij iets aan doen”, vertelt Jan Van Waetermeulen (42), een van de initiatiefnemers van Sint-Jan Leeft. Hij is al een jaar en vijf maanden uitbater van Frituur Sint-Jan in de Groenestraat en woont wat verderop. Jan maakt samen met Joshua Garreyn en Benny Vandewalle deel uit van vzw STJ Events.

“Na de lockdowns tijdens corona is het tijd om weer wat leven in de brouwerij te krijgen. De buurt is aan het verjongen en we willen jong en oud samenbrengen. We hebben hier een heel goede verstandhouding met het café naast ons en kozen om de handen in elkaar slaan. Ook Joshua kennen we goed, hij komt hier af en toe over de vloer.”

Mix van artiesten

Het drietal staat er op 1 juli niet alleen voor. “We kunnen gelukkig ook rekenen op een mooi team van medewerkers”, vertelt Joshua Garreyn (33), die in Zonnebeke woont en zelfstandig klank- en lichtman is bij JG Productions. “Het spreekt dus voor zich dat ik mij op 1 juli dus zal bezighouden met klank en licht. Jan zorgt voor de catering en Benny zal zich ontfermen over de bar. We vullen elkaar heel goed aan. Voor de line-up kozen we een mix van genres met heel wat lokaal talent. The New Seventies Band, The Replica’s, Dee Jay Rudi, Souls 2 Complete, Gregory en Zuka ft. Stella geven het beste van zichzelf. Verder is er ambiance de hele dag door, met voor de kinderen een springkasteel en randanimatie.”

Vervolg

Voor een eerste editie hopen ze op 300 à 350 bezoekers. “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”, pikt Benny (55) in, die al 8,5 jaar achter de tapkraan van het dorpscafé in de Brugseweg 273 staat en in Hooglede woont. “De straat wordt afgezet, uiteraard is er nog doorgang voor de hulpdiensten. We voorzien een tent van 20 bij 12 meter zodat je beschermd bent tegen nat of tropisch weer. Het podium komt achter het bushokje. Als dit in de smaak valt, zouden graag nog meer evenementen organiseren met onze vzw. We hopen dat andere zelfstandigen uit de buurt ons willen steunen via verschillende sponsorformules.” (API)

Info: volg STJ Events op Facebook en Instagram.