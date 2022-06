Gratis festival naar aanleiding van 50ste verjaardag zwembad Kuurne: “Ontmoetingsplaats voor jong en oud”

In januari kondigde het gemeentebestuur al aan dat het 50-jarig bestaan van het Kuurnse zwembad uitbundig gevierd zou worden. Graffitiartiest David Duits uit Kuurne bracht al een groot schilderij aan op de gevel van het zwembad. Maar het feestelijke hoogtepunt valt op zaterdag 17 september. Het wordt een gratis festival voor jong en oud met klinkende namen op de affiche.

“Vijftig jaar lang een gemeentelijk zwembad hebben, is een keuze van alle opeenvolgende gemeentebesturen van Kuurne om alle inwoners te laten genieten van zwemmen tegen democratische prijzen”, kondigde een trotse burgemeester Francis Benoit aan.

Sociale ontmoetingsplaats

“We beloofden een jaar vol originele zwemacties en het feestelijk hoogtepunt valt op 17 september, exact 50 jaar na de officiële opening.” Burgemeester Benoit poseert met een T-shirt waar ‘1972’ op staat. “Toevallig ook mijn geboortejaar”, lacht hij.

“50 jaar zwembad is gelijk aan 50 jaar een sociale ontmoetingsplaats voor jong en oud”, vertelt schepen van Sport Jan Deprez.

“Na vijf decennia nemen we de tijd om te genieten van de kers op de taart. Als dankbaarheid naar al onze bezoekers toe stelden we een feestprogramma samen in verschillende golven met hoogtepunt op zaterdag 17 september. Dan wordt de Kuurnenaar uitgenodigd om samen met ons de apotheose te vieren met een mooi feestprogramma.”

Vier gratis optredens

Het programma met vier gratis optredens oogt zeker uitnodigend: een namiddag kinderdisco met Sarah Zingt! Live (bekend van Ketnet Junior). Aan de oevers van de Hoeve Vande Walle kan je genieten van Op een rode paddenstoel tot Ik zag twee beren. Samen met haar sidekick Bavo brengt ze klassieke kinderliedjes helemaal op maat van de jongste fans.

In de vooravond neemt The Ed Sullivan Quartet iedereen mee naar de heerlijke muziek uit de jaren 60. Daarna volgt brasspopband Zinger. In 2015 won Zinger De Nieuwe Lichting van Studio Brussel en staat bekend als organisator van Reveil op 1 november.

De feestelijk avond wordt afgesloten met dj’s Kobe Ilsen en Viktor Verhulst. Deze heren voorstellen is waarschijnlijk niet nodig. De ene ken je al jaren van radio en televisie, de andere is aan een blitzcarrière bezig die hem online nu al tot een van de populairste mannen van Vlaanderen maakt. Samen draaien ze een set vol energie, hits en sfeer.

De hele namiddag en avond zorgt Sportkaffee voor de drank. Er zal ook een foodtruck staan met Kuurnse hamburgers en een ijskar.

Afterparty

Heb je na het feestje nog geen zin om naar huis te gaan? Chantal en Lieven van het Sportkaffee zorgen voor de afterparty.

“Het Kuurnse zwembad is de plek waar iedereen de laatste 50 jaar leerde zwemmen, waar de scholen terechtkunnen voor zwemlessen en waar de Kuurnse zwemclub, de duikclub Nereus en de vzw Levensvreugde hun sportieve werking nog steeds ontplooien.”

“Daarnaast zijn er ook de vele jeugdverenigingen, de gezinnen en de mensen die moeten revalideren. Je hebt meer dan 50 redenen om 50 te vieren. En dat doen we in stijl op zaterdag 17 september”, besluit burgemeester Francis Benoit. (Anne De Meester)