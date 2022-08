Gratis familiefestival op de ‘peloeze’: “Er valt van alles te beleven”

Op zondag 21 augustus komt het familiefestival De Peloeze Fjèste er weer aan. Het Volkspark, aan de Sprange, is het decor voor dit gezellige eind-zomerfestival. Het Peloeze-comité zorgt elk jaar voor een boeiend en vernieuwend programma.

De Peloeze Fjèsten werden geboren in het Mgr. Roelensparkje. Op hun tiende verjaardag was het parkje te klein geworden en verhuisden ze naar het ruimere Volkspark. Ze vierden de verhuis met een Peloeze-biertje. “Maar ons concept bleef”, zegt Gudrun Vandenbussche. “We bieden een gratis festival aan voor jong en minder jong. Daar is heel wat te beleven en elk jaar staat er wel iets nieuws op de affiche.” Om 10 uur beginnen ze er al aan op de peloeze van het Volkspark. Dan is er een kubbtornooi in samenwerking met de Ardooise jeugdraad. Ploegen van twee tot vier spelers kunnen vooraf inschrijven bij de jeugdraad op jeugdraadardooiekoolskamp@outlook.be. Deelnemen kost tien euro per ploeg en er is een mooie prijzenpot. Voor de kinderen is er doorlopend animatie met dit jaar een workshop sjorren en met springkastelen en grime. Lappie Lapstok zorgt voor de sfeer en voor de creatievelingen is er een knutselhoekje. Om 11.30 uur serveren ze het aperitief met muzikale begeleiding van de Gambits. Om 14.30 uur is er een optreden van Gimber en om 16.30 uur is het podium voor Seventy and Orange.

Voor de kinderen is er doorlopend animatie, met onder andere een workshop ‘sjorren’

Gezelligheid

Doorlopend is er een zomerse bar en de mensen van het Peloeze-feestcomité verzorgen er leuke en verrassende eetstandjes. Zo hoeft niemand van honger of dorst naar huis en kan iedereen genieten van een dagje gezelligheid. De toegang is gratis, dankzij de inzet van heel wat vrijwilligere medewerkers. Je komt er in via de Stationsstraat of via de Eekhoutstraat.