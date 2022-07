Gratis Cartoonfestival van start in Knokke-Heist

Zaterdag opende de 61ste editie van het Cartoonfestival de deuren in Cultuurcentrum Scharpoord. Het festival werd gebouwd rond het thema ‘waar is dat feestje’,en loopt tot en met 28 augustus. Het cartoonfestival is dagelijks geopend. De toegang is gratis.

Kom jij deze zomer mee feesten op het Cartoonfestival Knokke-Heist met de crème de la crème van Belgische cartoonisten? Zij gingen opnieuw enthousiast aan de slag voor het Cartoonfestival! De expo presenteert een selectie cartoons van 15 getalenteerde cartoonisten.

Onder hen bekende namen, maar ook jonge talenten die de uitdaging aangaan om het thema ‘Waar is da feestje?’ te vereeuwigen in spitsvondige spotprenten.

Het Cartoonfestival is in aan zijn 61ste editie toe en vindt plaats van 9 juli tot en met 28 augustus 2022 in Cultuurcentrum Scharpoord. Ook de geselecteerde cartoons van de twee cartoonwedstrijden, De Gouden Hoed & Press Cartoon Belgium, zijn opnieuw van de partij.

Workshops

Kinderen kunnen deze zomer hun creatieve skills opnieuw bijschaven tijdens de workshops op het Cartoonfestival. Deze gaan telkens door van maandag tot en met vrijdag van 14 tot 17 uur. Inschrijven kan aan de balie van het festival.

Aan de hand van het uitgebreide doeboekje ontdekken de kleinste bezoekers bovendien de thematentoonstelling op een speelse manier. Hierin vind je ook een leuke Vlieg-zoektocht terug.