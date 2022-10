Grand Opening Weekend voor Kortrijkse nachtclub ‘The Fly’

Kortrijk heeft vanaf vrijdagavond 21 oktober opnieuw een nachtclub. Na verschillende pop-ups, zoals de Criss Cross Club op de Pottelberg en in de raadskelder, schudden uitbaters Hannes Catanzaro (27) en David Desrousseaux (49) het Kortrijks nachtleven opnieuw door elkaar. De industriële site van de gewezen raamfabriek Vlieghe vormt deze keer het decor van ‘The Fly’. De nachtclub heeft een maximumcapaciteit van 400 mensen en parking voor een 100-tal voertuigen, ideaal voor mensen die van buiten Kortrijk komen.

“We hoorden vaak van jongvolwassenen en volwassenen dat er iets moest komen voor hun leeftijd. Er is heel veel voor de jeugd in Kortrijk, ook wat betreft evenementen doorheen het jaar, maar niet echt voor de dertigers, veertigers en vijftigers onder ons. Veel jongvolwassenen trekken daarvoor naar Gent of Antwerpen”, vertelt Hannes.

Minimumleeftijd

De discotheek hanteert daarom een minimale leeftijdsgrens van 21 jaar. Volgens de uitbaters kunnen mensen in Kortrijk na het eten niet meer echt uitgaan. “Er zijn enkele plekken waar er soms een dansfeestje losbarst, maar dat aanbod kan in een opkomende en bloeiende stad zoals Kortrijk veel beter.” Met hun discotheek willen ze sterk inzetten op de lichtbeleving, in samenwerking metGi Van Aalst, en dj-sets die retromuziek draaien van de jaren 80, 90 en de nillies, met tussenin enkele hedendaagse hitjes. “Dat is de algemene sfeer die we elke twee weken afwisselen met een ander thema. Er komt in combinatie met de dj ook live muziek van bijvoorbeeld pianisten, saxofonisten en violisten.”

Voorlopig is ‘The Fly’ een proefproject van vier maanden, maar Hannes en David zijn bereid snel te schakelen als de nachtclub aanslaat in Kortrijk. “We hopen er een vaste uitbating van te maken. Kortrijk is aan het groeien, maar zijn de inwoners er volledig klaar voor? Dat zal ‘The Fly’ uitwijzen”, zegt Hannes. De buurtbewoners kunnen op beide oren slapen, bij de inkleding van de zaal werd rekening gehouden met een juiste afstelling van het geluid en de parkeerwachters buiten zullen zorgen voor een vlot komen en gaan.