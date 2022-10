Grand Café Brassi uit Oostende serveert volgens professionele jury de allerbeste garnaalkroket

Toerisme Oostende blikt tevreden terug op de tweede editie van het garnaalkrokettenfestival. Er waren meer dan 4.000 bezoekers die samen 30.000 kroketten verorberden. De kroket van Grand Café Brassi was de beste voor de jury. Het publiek koos voor North.

Zo’n 30.000 garnaalkroketten voor 4.000 bezoekers passeerden de revue. De publieksprijs ging naar restaurant North, gevolgd door de Posseidon en Toope.

Ook een vakjury boog zich zondagmiddag over de garnaalkroketten. Die bestond uit twee vertegenwoordigers van restaurantgids Gault & Millau, twee vertegenwoordigers van Knack Weekend, een culinaire journalist en Martin Heylen. Die vakjury had een heel ander oordeel: op de derde plaats koos ze ’t Botteltje. Meteen een mooie erkenning voor het harde werk van James Desimpelaere. Le Bassin werd verdienstelijk tweede. De beste garnaalkroket kun je volgens de jury eten in Brassi (Grand Café) in het Kursaal.

Toerisme Oostende verduidelijkt: “Brassi is wel degelijk een nieuwkomer. Vorig jaar nam het restaurant Brassi in het casino deel en dit jaar was het Grand Cafe Brassi. Het gaat om een andere zaak met een andere chef. Diego De Baets nam deel met een eigen recept.”

Publiek uit het hele land

“Bijna 4 op de 10 bezoekers was Oostendenaar maar we trekken een publiek uit heel het land. Dat betekent dat we met dit uniek product mensen kunnen naar Oostende brengen. We blikken terug op een zeer geslaagde editie. De mensen zijn enthousiast en ook op het terrein verliep alles zeer goed”, zo evalueerde Niels D’Hoedt van Toerisme Oostende.

Ook bij de restaurants was er lof te horen over de aanpak en zelfs op zeer drukke momenten liep alles vlot: er waren nooit erg lange wachtrijen aan de standen. Veel bezoekers namen het proeven en beoordelen zeer ernstig: er werden kroketten gedeeld om toch zeker de 11 deelnemende restaurants te kunnen proeven. Er werden door het publiek punten gegeven op de smaak van de vulling, de korst, de hoeveelheid garnalen en structuur.

Nog rek

Op het garnaalkrokettenfestival zit nog rek: men denkt er volop aan om in 2023 ook op vrijdagavond al kroketten te serveren. Dit jaar namen ze ook al meer plaats in op de tweede verdieping van de Wellingtonrenbaan. En ze staan ook open voor nieuwe restaurants om in 2023 deel te nemen: die kunnen zich melden bij Toerisme Oostende.

(EF)