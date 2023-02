GR8 International Car Show zakt in april opnieuw af naar Kortrijk Xpo: “Dit jaar ook een extra hal met ‘dreamcars’”

Ook dit jaar komt de GR8 International Car Show terug naar Kortrijk en de organisatoren zien het groter dan ooit. Niet minder dan 39.000 vierkante meters aan autogeweld zullen de hallen van Kortrijk Xpo vullen. “En nieuw dit jaar is dat we een leegte van het Brusselse autosalon gaan vullen”, klinkt het bij een trotse organisator Dries Dumoulin.

Binnen de wereld van tuners en liefhebbers van visueel ‘gepimpte’ wagens is GR8 zowat een huisnaam geworden. Met een tuningsalon en een heus magazine weten ze keer op keer de autofreaks op hun wenken te bedienen. De GR8 International Car Show kon zich de afgelopen jaren opwerken tot de grootste tuningbeurs van het land met heel wat internationale interesse.

“We slaagden er editie na editie in om 36.000 vierkante meters aan oppervlakte te vullen met ware pareltjes”, lacht Dries. “We merkten echter dat het Brusselse autosalon met een nieuw fenomeen te maken kreeg. Bepaalde merken, grote en ultra exclusieve merken gingen er niet meer heen. Naar het hoe of waarom hebben we het raden maar wij besloten zelf onze kans te wagen, met succes. Dit jaar kunnen we dan ook een extra hall met ‘dreamcars’ openen. Van Mercedes tot Lamborghini en McLaren? Ze zullen allemaal aanwezig zijn tot groot jolijt van de autoliefhebbers. Dat zorgt er meteen voor dat we de volledige 39.000 vierkante meters van Kortrijk Xpo zullen kunnen vullen.”