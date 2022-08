Goochelaars, circusartiesten en muzikaal soldatenpeloton zetten Veurnse markt op stelten op Koekezondag

Na een corona-onderbreking zakten de Veurnaars op Koekezondag weer massaal af naar de Veurnse markt. Met Furnival zetten ze de traditie verder om op de eerste zondag van augustus de kermisweek in stijl af te sluiten. Het feest begon in de vroege vooravond met leuke straatanimatie en eindigde traditioneel met een spetterend muzikaal vuurwerk.

Rond 17 uur luidden de beiaardklokken vanuit de Sint-Niklaastoren het feest in. Toen zaten de terrassen al aardig vol. Even later trok het feestelijke ijsjeskraam van Ali de aandacht. Een betere act op zo’n warme zomerdag kon Stad Veurne niet bedenken. Maar kinderen zagen hun ijsjes letterlijk door de lucht vliegen of de ijsbolletjes verdwenen ineens uit hun hoorntje. Maar uiteindelijk belandde het lekkere Turkse ijsje dan toch in de gretige kinderhandjes. IJsjesgoochelaar Ali was helemaal uit Nederland gekomen, waar hij zelfs de Nederlandse koning Willem-Alexander al heeft beetgenomen met zijn magische ijsjes.

Al even veel aantrek had het Krijtpaleis van Circus Paljasso waar kinderen ijverig de circusacts probeerden te imiteren. De kleurige sjaaltjes, hoepels, diabolo’s, jongleerballen en draaiende bordjes vlogen door de lucht en sommige kinderen droomden luidop van de circusschool.

Wie de mysterieuze waarzegster Madame Roza tegen het lijf liet, kon zich de toekomst laten voorspellen. Zij voorspelde alvast dat om 21.45 uur het soldatenpeloton Per-Q de hele markt zou wakker schudden. En zo geschiedde: uitgedost in een 19de-eeuwse outfit zorgden vijf steltdrummers met hanenkammen voor hilariteit met hun gekke fratsen en hun mysterieuze kreten. En ze hielden het publiek in de ban tot het helemaal donker werd. Dan was het tijd voor de apotheose van deze Furnival-editie: met luide knallen en lichtflitsen sloot het muzikale vuurwerk de feestelijkheden af.