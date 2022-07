Goochelaar Armand uit Dudzele toont opnieuw zijn kunsten op Tomorrowland

Bregt Lambrecht uit Dudzele bij Brugge, beter bekend als goochelaar-mentalist Armand, toont momenteelzijn kunsten op Tomorrowland. “Ik mocht eerder al performen in Dubai en werk vaak voor exclusieve merken maar Tomorrowland blijft toch erg bijzonder.”

Goochelaar-mentalist Armand uit Dudzele, die zonder zijn goochelaarskostuum door het leven gaat als Bregt Lambrecht, heeft er bijna drie jaar moeten op wachten maar nu is het dus eindelijk zo ver. Hij treedt voor het derde jaar op tijdens Tomorrowland in Boom, een van de grootste dancefestival ter wereld en een begrip in de wereld van de elektronische muziek.

“Als illusionist behoor ik als eerste en enige goochelaar ooit tot het officiële animatieteam van Tomorrowland”, laat Armand ons weten. “Het voelt een beetje aan als thuiskomen als je al die bekende gezichten terugziet na een veel te lange onderbreking door corona. De acrobaten, dansers, steltenlopers en vuurspuwers,… al die vaste waarden van de Tomorrowlandfamilie, zoals ik ze noem, zijn er terug.”

Pre-party

Om de schade van de afgelaste edities enigszins te compenseren bestaat Tomorrowland dit jaar uit drie edities en Armand is er de hele periode bij, telkens al vanaf donderdag.

“Iedere donderdag krijgen de festivalbezoekers die van van over de ganse wereld komen al een stevige pre-party op de site van Tour & Taxis in Brussel. Dit jaar mag ik tijdens deze donderdagen op magische wijze gratis winnende speelkaarten uitdelen.”

“Die zijn meteen hun toegangsticket tot een mysterieuze secret dinner op een geheime locatie later op de avonds. Als ‘The Magician of Tomorrowland’ breng ik daarbij een een magisch intermezzo”, vertelt goochelaar Armand.

Dreamville

Op vrijdag, zaterdag en zondag – tijdens het eigenlijke festival dus – bevindt Armand zich ronde de middag op Dreamville, de hippe glampingarea, een luwe camping dus, van Tomorrowland. “Daar loop ik rond op de ‘market place’ en ‘main’ avenu en toon er streetmagic. Deze vluchtige en coole tricks scoren hier als geen ander” weet Armand.

“In de late namiddag en vooravond vind je me iedere dag terug in of rond ‘The Magical Forest of Joy; een feeërieke plek van sponsor BMW net achter de mainstage. Ik betover de fuifbeesten hier met korte visuele acts. En ondanks de decibels van de mainstage zijn de reacties van verwondering hier telkens fenomenaal en onvergetelijk. Het is echt bijzonder: mensen van overal in de wereld houden van mijn magie en herkennen me vaak nog van vorige edities.”

“Eerder dit jaar mocht ik al optreden in Dubai en ik werk vaker voor erg exclusieve merken. Een voorrecht om het allemaal te mogen meemaken. Maar toch blijft mijn werk als ‘The Magician of Tomorrowland’ een van mijn allerleukste en bijzonderste opdrachten.”

(PDV)