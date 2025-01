“Goede evaluatie nodig”: Vechtpartijen ontsierden Ieperse kerstmarkt

De bevoegde schepenen en uitbaters van chalets en almhutten blikken met gemengde gevoelens terug op de Ieperse kerstmarkt. Over het algemeen overheerst tevredenheid, maar vechtpartijen en tegenvallende weersomstandigheden werpen wel een schaduw op het gebeuren.

Met het uitstel van de nieuwjaarsreceptie voor de Ieperlingen eindigde de kerstmarkt met een anticlimax, maar schepenen Peter De Groote en Diego Desmadryl blikken over het algemeen terug op een geslaagde editie. “Momenteel is het nog te vroeg om de evaluatie te maken. We moeten nog met alle betrokken partijen – uitbaters, verenigingen en veiligheidsdiensten – samen zitten”, zegt schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Team Ieper). “Mijn persoonlijke mening is dat er wel iets moois is neergepoot op de schaal van een stad van 35.000 inwoners. De kerstverlichting in de stad was weer zeer mooi en er waren tijdens de weekends veel mensen op pad in onze stad. Het is nogmaals duidelijk geworden dat een ijspiste een absolute meerwaarde heeft. Exacte cijfers hebben we nog niet, maar het zullen zeker veel schaatsers geweest zijn.”

Toch maakt de schepen één minder positieve kanttekening. “De grote almhutten waren een succes qua bezetting, maar we kunnen niet rond het feit dat er toch wel wat vechtpartijen zijn geweest die we absoluut niet meer wensen. Het is blijkbaar voor sommigen moeilijk geworden om verantwoord uit te gaan. Voor komende edities moeten we dat toch eens goed evalueren”, aldus Desmadryl.

Reuzenrad

Schepen van Lokale Economie Peter De Groote (Team Ieper) sluit zich daarbij aan. “Die vechtpartijen willen we echt niet. Misschien moeten we kijken naar bepaalde muziekgenres die niet overeenstemmen met die chalets”, aldus Peter De Groote. “We hebben wel gezien dat de schaatspiste heel goed gewerkt heeft. De mensen van het lunapark en het oliebollenkraam waren ook heel tevreden. Het reuzenrad was iets minder, omdat we zeer slecht weer te verduren kregen. Het zorgde wel voor een mooi beeld en gaf extra uitstraling aan de kerstmarkt. Ook de chalets voor de verenigingen waren zeer geslaagd. We kregen zeer veel positieve reacties van tevreden verenigingen. Daar moeten we dus verder op inzetten.”

Nadine Hillewaert (65) uit Oudenburg stond zes weken lang op de kerstmarkt om kerstdecoratie aan de man te brengen. “Het was al het achttiende jaar”, zegt ze. “Voor mij was de verkoop goed, maar de opstelling was een flop. Het was niet gezellig en wij keken constant op een gesloten chalet. Ook de opkomst was triestig. Volgens mij ligt het aan het feit dat er te veel drankstandjes zijn en te weinig andere dingen. Het reuzenrad was ook een ramp. Een open rad in de winter, hoe kom je erop?”

Belevingsmarkt

“We laten Nadine terugkeren omdat ze hier al zo lang komt en hier vaste klanten heeft, maar Ieper is geen kerstmarkt zoals in de grote steden of in Duitsland”, reageert Peter De Groote. “Ieper heeft een belevingsmarkt. Verenigingen bestaan uit vrijwilligers en die zijn vaak alleen maar beschikbaar op vrijdag, zaterdag en zondag. We zijn Parijs of Brugge niet. Je kan geen appelen met peren vergelijken.”

Thibaut Cloet, die samen met Jonas Verfaillie voor de tweede keer Winterbar Barski uitbaatte in een van de twee grote almhutten, is wel tevreden. “We waren de helft groter dan vorig jaar en dat maakte het gemakkelijker werken. We konden ook de capaciteit optrekken, wat wel nodig was. Ieder weekend was het kotje vol. Het was ook allemaal beter georganiseerd dan vorig jaar. Dat is logisch, want bij een eerste editie moet je altijd leergeld betalen. Tijdens de weekdagen hadden we ook meer volk. We organiseerden ook senioren- en kindernamiddagen. Wat we wel misten ten opzichte van vorig jaar waren de optredens. Dat podium mag wat ons betreft wel terugkeren. Dat zou vooral goed zijn voor de kleinere chalets, want ik had toch de indruk dat er daar minder passage was.”

Wat betreft de vechtpartijen kijken de schepenen in de richting van de almhutten, maar volgens Thibaut kunnen zij daar weinig aan veranderen. “In onze hut is er één keer een schermutseling geweest en die persoon hebben we meteen buitengezet. De andere vechtpartijen waren buiten op de Grote Markt en werden veroorzaakt door mensen die niet van bij ons kwamen. Voor ons is dat wel vervelend. Het gebeurt voor onze hut, maar daar kunnen we niet veel aan doen.”

Thibaut en Jonas hopen dan ook dat ze volgend jaar mogen terugkeren met hun winterbar Barski. “We kijken uit naar de volgende editie. Misschien kunnen we nog wat groter worden als de opstelling het toelaat”, zegt Thibaut.