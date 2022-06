Godelieveprocessie heeft al 200 nieuwe figuranten, maar extra volk is nog altijd welkom

Het zal niemand ontgaan zijn: de Godelieveprocessie komt er binnen enkele weken weer aan na twee uitgestelde edities. Ondanks de bekendheid en rijke traditie lanceerde het processiecomité afgelopen maart een oproep naar extra figuranten. Met succes, zo blijkt nu. “Al kunnen we altijd nog wel extra volk gebruiken”, benadrukt comitévoorzitter Toon Beelaerts.

Elk jaar, op de eerste zondag na 5 juli, trekt de Godelieveprocessie door de straten van Gistel. Dit jaar is dat op 10 juli om 16 uur. De optocht ter ere van Sint-Godelieve geniet nog altijd een ruime bekendheid. Voor wie het verhaal alsnog niet kent: de uitgehuwelijkte Godelieve werd in juli 1070 vermoord door haar echtgenoot en kasteelheer van Gistel Bertolf. Ze werd gewurgd en ondergedompeld in een waterpoel. Veertien jaar later, op 30 juli 1084, kreeg ze de status van heilige.

Oproep

In de processie beelden zowat duizend figuranten in historische klederdracht het leven, de marteldood, de mirakels en de verheerlijking van Godelieve uit. Acterende, zingende, dansende en musicerende groepen en prachtige praalwagens volgen elkaar op. Na twee uitgestelde edities door de coronapandemie was het echter moeilijk om aan voldoende figuranten te geraken. En dus lanceerden de organisatoren een oproep.

“Enkele verenigingen die normaliter deelnemen, haakten af. Zo dreigden we het moeilijk te krijgen om aan voldoende deelnemers te geraken”, verklaart Toon Beelaerts. “Maar onze oproep kende succes en bracht ons 150 à 200 nieuwe deelnemers op. Daarmee hebben we ruim duizend figuranten en dus voldoende volk. Meer dan de helft komt uit Gistel zelf. We vonden ook mensen in de buurt, zoals een school uit Roksem. Maar ook van verder gelegen plaatsen komen ze naar onze stad. De valkenier komt bijvoorbeeld uit het Oost-Vlaamse Lokeren.”

De laatste jaren waren er verschillende ingrijpende vernieuwingen. Zo werden er twee nieuwe praalwagens, waarop de geboorte en het huwelijk van Godelieve worden uitgebeeld, gerealiseerd. De processie, die sinds 2016 geregisseerd wordt door Jan Bonne, “is een aanrader voor families met kinderen”, maakt de organisatie iedereen warm.

Mysterie

Er is meer. De eigenlijke dood van Godelieve, intussen 952 jaar geleden, had twee jaar terug met een groots optreden moeten gevierd worden. Opnieuw stuurde corona die plannen in de war. Tot nu. Op zaterdag 2 juli, een week voor de processie, is er in de centrale Onze-Lieve-Vrouwekerk van Gistel een concert. “Tussen gloed en mijmering, met zingende cellisten in een verrassende klankwereld”, maken de organisatoren ietwat mysterieus het programma bekend. Het optreden start om 21 uur, kaarten kosten 12 euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar via toonbelaerts@gmail.com en 0474 65 38 59.

Filmvertoning

Wie niet genoeg krijgt van Godelieve en de processie, kan zich laten onderdompelen in de geschiedenis dankzij abdij Ten Putte en het Godelievemuseum. Nog tot eind september kan je er een film bekijken. Op 10 juli kan je tussen 13.30 en 15.30 uur ook de toren van de centrumkerk bestijgen.

(Timmy Van Assche)