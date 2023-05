Gloednieuwe beurs Motominds debuteert in Kortrijk Xpo

Komend weekend opent Motominds voor het eerst de deuren in Kortrijk Xpo. De gloednieuwe beurs levert meer dan alleen maar motorkriebels bij de bezoekers, het vult eveneens een gat in de markt. Zowel fabrikanten als handelaars kijken vol verwachting uit naar de tweedaagse.

Demo’s, shows, motoren en hun accessoires en vooral een resem testritten. Motominds, een gloednieuw salon dat de hallen van de Kortrijkse Xpo zal vullen, belooft alvast een waar mekka voor de motorliefhebber te worden. Een eerste en erg ambitieuze editie, waar meteen heel wat ronkende merknamen hun opwachting zullen maken en waar vooral de lokale handelaars vol verwachting naar uitkijken.

Indian motorcycle

Thomas Callens (39), zaakvoerder van de toonaangevende zaak Moto’s Maes, zal er alvast ook aanwezig zijn. “Indian Motorcycle, een merk dat in 2015 opnieuw in onze land werd gelanceerd, is een van de drijvende krachten achter de beurs, een merk dat wij ook verdelen. We zullen er dus aanwezig zijn met enkele mensen om zo nieuwe en potentiële klanten met raad en daad bij te staan.” De ondernemer geeft eerlijk toe dat hij niet weet waaraan hij zich kan verwachten, al is de toon vooral positief. “Het is iets nieuws, dus je kunt moeilijk nu al zeggen dat het een succes zal worden. Toch hebben we meer dan voldoende redenen om te geloven in dit nieuwe concept. Het autosalon in Brussel heeft definitief afscheid genomen van de motorafdeling. Er is dus niet echt nog een beurs of salon dat zich op de motorrijder richt. Daarnaast is ook de tendens helemaal veranderd. Pakweg 10 jaar geleden kwamen heel wat meer klanten fysiek over de vloer omdat het gros niet echt wist wat of hoe. Je had zelfs mensen die geen idee hadden wat voor motor ze wilden, dus kwamen ze kijken. Vandaag de dag liggen de kaarten volledig anders op tafel. Mensen zijn, mede dankzij het internet, erg goed geïnformeerd en komen vaak enkel nog langs voor een testrit. Laat dat nu net de insteek zijn van Motominds: kijken, vergelijken en meteen uitproberen. Indien de mensen overtuigd zijn, dan staan we als verdeler klaar om hen verder op weg te helpen.”

Motominds, Kortrijk Xpo, 13 & 14 mei, www.motominds.be