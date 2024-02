Glenn Snauwaert (30) is prins carnaval van Zwevezele: “Droom die uitkomt”

Glenn Snauwaert (30) werd zaterdagavond verkozen tot de nieuwe prins carnaval in Zwevezele. “Dit geeft echt een grote voldoening. Het is een droom die uit komt.”

Zwevezele staat gekend voor zijn grootste carnavalsfestiviteiten. Volgende week zondag is er de jaarlijkse stoet, die telkens duizenden toeschouwers lokt, maar zaterdagavond was het vooral uitkijken naar wie prins carnaval zou worden.

Met Glenn Snauwaert en Bobby Dobbelaere waren er twee kandidaten. Het was uiteindelijk Glenn die het meest stemmen kon ronselen en omstreeks 1 uur werd uitgeroepen tot prins carnaval. “Een droom die uitkomt. Zowel ik als mijn roosje Lisa zetten ons allebei erg in binnen het plaatselijke verenigingsleven. We helpen telkens waar het kan. Dat we nu samen deze verkiezing mogen winnen is fantastisch. Dit geeft een grote voldoening.”

Glenn is afkomstig uit Wingene, maar woont sinds acht jaar in Zwevezele. “Het is ook hier dat mijn hart sneller klopt. Ik kijk erg uit naar komend weekend en hoop zoveel mogelijk Zwevezelenaars te mogen ontmoeten.”