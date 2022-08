Gistelse brandweer hoopt tien nieuwe leden aan te trekken met opendeurdag

De Gistelse brandweerpost organiseerde een driedaagse kennismaking voor het brede publiek. Behalve demonstraties konden geïnteresseerden hun licht opsteken over de opleiding. “Dit evenement maakte de informatieverstrekking heel toegankelijk.”

Tal van demonstraties stonden op de planning, zoals het bestrijden van een frietpotbrand, het openknippen van een autowrak, de blussen van een keukenbrand en plaatsnemen in een tuimelvoertuig.

In samenwerking met de overkoepelende Hulpverleningszone 1 was er een rekruteringsstand met alle mogelijke informatie over het te doorlopen opleidingstraject. Bovendien kon iedereen kennismaken met de verschillende proeven. Daarmee hoopt het brandweerkorps nieuwe leden te strikken.

Tien nieuwe leden nodig

“We blikken tevreden terug op onze opendeur”, reageert Ewoud Vanhoenacker van de organisatie. “Zo kwamen verschillende oprecht geïnteresseerde mensen polsen bij onze rekruteringsstand. Omdat ze hier de brandweer in actie zien en alle info aangereikt krijgen, is de informatieverstrekking zeer toegankelijk. Een zeer positief gegeven.”

Het brandweerkorps van Gistel is zo’n 65 koppen sterk en hoopt minstens tien nieuwe leden aan te trekken.

