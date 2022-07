Gistel stroomt weer vol voor Godelieveprocessie

Elk jaar trekt op de eerste zondag na 5 juli de Godelieveprocessie door de straten van Gistel. Na twee afgelaste edities omwille van corona, trok de optocht eindelijk weer door de straten. In de processie beelden zowat duizend figuranten in historische klederdracht het leven, de marteldood, de mirakels en de verheerlijking van Godelieve uit. Acterende, zingende, dansende en musicerende groepen en prachtige praalwagens volgen elkaar op.

De voorbije jaren waren er verschillende ingrijpende vernieuwingen. Zo werden er twee nieuwe praalwagens gerealiseerd, waarop de geboorte en het huwelijk van Godelieve worden uitgebeeld.

De processie, die sinds 2016 geregisseerd wordt door Jan Bonne, dompelt de vele honderden toeschouwers onder in de wereld van de middeleeuwen, ridders, edelvrouwen, schildknapen en valkenjacht.

Eeuwenoude traditie

De Godelieveprocessie kan bogen op een eeuwenoude traditie, want archiefstukken tonen aan dat ze al uitging in 1459. Gistel wil dit waardevolle erfgoed bewaren voor de toekomst. Vanaf 2017 is de processie erkend als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Godelieve werd geboren omstreeks 1050 in het huidige Wierre-Effroy, nabij Boulogne-sur-Mer. Haar ouders behoorden tot de adel. Godelieve werd uitgehuwelijkt aan Bertolf, de zoon van de kasteelheer van Gistel. Vanaf de eerste dag werd zij echter verstoten.

De moeder van Bertolf was tegen het huwelijk en hitste haar zoon op. In juli 1070 liet Bertolf Godelieve vermoorden door twee knechten: ze werd gewurgd en ondergedompeld in een waterpoel. Op 30 juli 1084 liet de bisschop van Doornik haar heilig verklaren.

(TVA)