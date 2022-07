Gistel klaar voor historische Godelieveprocessie op 10 juli

Zo’n duizend figuranten marcheerden woensdagmiddag vanaf 16 uur door de straten van Gistel. Na twee afgelaste edities vindt de Godelieveprocessie eindelijk weer plaats. “We zijn er helemaal klaar voor”, zegt comitévoorzitter Toon Beelaerts.

Kort samengevat: in 1070 beval de Gistelse kasteelheer Bertolf om zijn bruid Godelieve te vermoorden. De dame kreeg door de lokale bevolking echter al snel een heldenstatus en verschillende mirakels werden aan haar toegedicht.

Al zeker sinds 1459 trekt de Godelieveprocessie door de centrumstraten en vertelt het zowel het leven, werk als de dood van de heilige. Regisseur van dienst is sinds 2016 Jan Bonne, talloze kleermaaksters, schminksters en zogenaamde commissarissen hebben weken en maanden voorbereiding in deze hoogdag gestopt.

Verschuivingen

“Alle groepen en taferelen zijn netjes ingenomen. Een oproep naar nieuwe figuranten leidde tot zo’n 200 nieuwe deelnemers. Meer dan de helft komt uit Gistel zelf. We vonden ook mensen in de buurt, zoals een school uit Roksem. Maar ook van verder gelegen plaatsen komen ze naar onze stad. De valkenier komt bijvoorbeeld uit het Oost-Vlaamse Lokeren”, legt Toon Beelaerts uit, de voorzitter van het processiecomité.

Er zijn weliswaar enkel verschuivingen. “Zo zijn er grote groepen van zo’n honderd acteurs die misschien een vijftal spelers minder tellen, maar het grote publiek zal daar niks van merken. Een andere kleine nieuwigheid is dat de dragers van opschriften – die een nieuw tafereel of mirakel aankondigen – niet met twee, maar solo zullen zijn. Om dat mogelijk te maken, hebben we de opschriften wat kleiner gemaakt.”

De processie trekt zich vanaf 16 uur op gang en is gratis te volgen. Naast de optocht zelf zijn er nog andere activiteiten, zoals de Godelievekermis op het centrale marktplein. Alle praktische info vind je op www.godelievevangistel.be.

(TVA)