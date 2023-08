Ginstefeestcomité met sterk kermisprogramma met Willy Sommers

Al zegt het spreekwoord ‘eenmaal de oogst geschoren, is de winter geboren’, op het Oostrozebeekse dynamisch gehucht de Ginste is daar zeker nog geen sprake van. Pas wanneer de kinderen weer op de schoolbanken zitten en iedereen weer aan de slag is, schiet het onvermoeibaar Ginstefeestcomité in actie om een allerlaatste feest op te zetten waar iedereen heel veel plezier aan beleeft.

Om precies te zijn, zal gedurende het tweede weekend van september van 8 tot 10 september het centrum van de Ginste drie dagen in rep en roer staan. Drie dagen wordt er werk gemaakt van de 44ste editie van Ginstekermis met naast het optreden van Willy Sommers ook nog eens de grootste rommelmarkt van Vlaanderen. Stuwende kracht achter de Ginstefeesten is de onvermoeibare Sanne Mathieu die graag de feestelijkheden even toelichtte. Het kloppend hart van Ginstekermis is de ruime feesttent die wordt neergeprikt op het vernieuwde kerkplein.

Vol programma

Na twee magere edities omwille van corona, wordt het weer eens knallen op de Ginste, die net een motorfeest achter de rug heeft waar nog eens 5.000 bezoekers op afkwamen. Een versterkt bestuur met de nieuwkomers Jonas Bouckhuyt, Hans Beils en Veerle Halsberghe beloven een onvergetelijke 44 edities van de Ginstekermis. Het wordt weer een volle driedaagse met onder meer de klassieke ingrediënten als Ginsterock, de spelnamiddag op zaterdagnamiddag en op zondag de grootste rommelmarkt van Vlaanderen. De grote uitschieter is het optreden van Willy Sommers op zaterdag 9 september, waarvoor alle zitplaatsen al zijn uitverkocht.

Zoals in het verleden wordt de dorpskermis ingezet met een groot kinderfeest op vrijdagnamiddag. Het feest start onmiddellijk na het laatste schoolbelgerinkel. Het is een evenement dat geen enkel kind wil missen. Ze worden er niet alleen verwend met leuke spelletjes, maar ook op ijsjes en bonnetjes voor de kermis.

Rockavond

Voor vrijdagavond 8 september staat een sterk programma op de planning. Er wordt gestart om 21 uur met Reise Reise (Tribute band Rammstein). Vanaf 23 uur is het de beurt aan Pussy Willow, een coverband die ook op de Gentse feesten heel veel bijval kende. Vanaf 1 uur wordt de fakkel overgenomen door dj Starfire. Wie er wil bij zijn, betaalt voor het rockavondje op vrijdag 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur.

Zaterdagnamiddag is traditioneel een niet te missen spelnamiddag voor de jeugd. Groepjes kunnen zich inschrijven voor de lucratieve Avatar Games, waarbij heel wat leuke prijzen te rapen vallen, goed om de verenigingenkas wat bij te spijkeren. Pas vanaf 20.30 uur gaan de zeilen van de feesttent open voor het optreden van Willy Sommers, waarvoor de tickets grotendeels zijn uitverkocht. De tickets kosten 15 euro in voorverkoop en 20 euro aan de deur. Zondag 10 september wordt al heel vroeg gestart met de grootste rommelmarkt in alle straten van het centrum van de Ginste. Tussendoor loopt een ‘Free festival’ met optredens van de Wilfrieds, Royalty Busters, Impact en The Cover Store Experience. (CLY)