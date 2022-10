Emile Vervaeke en Lieselot Decroix snelste ezel van Kuurne en snelste ezelin van Kuurne

Vrijdagavond hebben 1.500 sportievelingen het sportieve luik van de Ezelsfeesten geopend in de centrumstraten van Kuurne.

Op een gewijzigd parcours liepen in totaal 500 atleten de halve marathon, 50 ploegen van telkens vier personen de aflossingskoers en nog eens 675 joggers mochten net na de aflossingskoers voor kinderen de sportieve avond openen.

Een groot deel van de sporters konden hun parcours droog afwerken. Iets minder getrainde lopers die deelnamen aan de halve marathon kregen tijdens hun laatste kilometers nog wat regen over zich heen.

De halve marathon op de openingsavond van de Ezelsfeesten werd gewonnen door Jan Vervaet, die over de afstand precies 1 uur 6 minuten en 29 seconden deed. Jonas Versteele werd tweede en kwam slechts enkele seconden later over de finishlijn.

Bij de dames toonde Gwendolyn De Deyne zich de sterkste en legde de afstand af in 1 uur 16 minuten en 41 seconden. Tweede bij de dames werd Emma Boone. Vanaf dit jaar worden ook de eerste Kuurnse man en vrouw in de bloemetjes gezet en beloond met een T-shirt met opschrift ‘snelste ezel van Kuurne en snelste ezelin van Kuurne’. De eerste Kuurnenaar die over de finish kwam was Emile Vervaeke, beste Kuurnse vrouw was voormalig wielrenster Lieselot Decroix.

(BRU)