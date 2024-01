Gideon Kiefers expo I’m Lost in A Forest eindigt 7 januari met familiedag

Op zondag 7 januari organiseert Be-Part, het platform voor actuele beeldende kunst in Kortrijk, in samenwerking met Mooss een Family Day met een rondleiding en workshop bij Gideon Kiefers expo I’m Lost in A Forest. Het event gaat door in de Paardenstallen in de Korte Kapucijnenstraat van 14 tot 16 uur en kost 3 euro per kind, van 5 tot 12 jaar.

Op zondag 7 januari slaan Be-Part en Mooss weer de handen in elkaar om jouw kind een namiddag vol plezier en kunst te bezorgen. Eerst bestuderen de kinderen samen met de begeleider grondig de werken van kunstenaar Gideon Kiefer. Wat zien ze? Wat horen ze? Wat zou het schilderij kunnen betekenen? Daarna gaan ze zelf aan de slag in hun atelier waar ze een collage van eigen herinneringen mogen maken gebaseerd op de thema’s en werkwijze van Gideon Kiefer. Inschrijven kan via info@be-part.be.

De Belgisch kunstenaar neemt bezoekers van de tentoonstelling mee naar de Neerpeltse bossen van zijn jeugd. Zijn herinneringen en de onbetrouwbaarheid van ons geheugen vormden al eerder het onderwerp van de tekeningen en schilderijen van Kiefer, maar ook zijn maatschappijkritische blik op de toenemende klimaatcrisis vormt een rode draad doorheen zijn oeuvre. Hij produceerde voor deze tentoonstelling enkele nieuwe werken en presenteert deze samen met veertien werken uit privéverzamelingen, die dateren uit de periode 2016 tot 2022.

“Kiefer’s werk, zowel oude als nieuwe creaties, biedt een unieke kijk op de wereld om ons heen. Deze tentoonstelling is een must-see en een kans om je te verliezen in de artistieke visie van een begenadigd kunstenaar”, zegt Axel Ronse, schepen van Cultuur. Kris Ercken, LADM, heeft voor deze tentoonstelling een soundscape gemaakt, een bruitage met allerhande voorwerpen en muziekinstrumenten.

Meer informatie en openingstijden vind je op www.be-part.be/nl/expo/gideon-kiefer-im-lost-in-a-forest.